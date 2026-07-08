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Manavgat'ta Akdeniz Kültür Spor Kulübü kuruldu

Manavgat'ta Akdeniz Kültür Spor Kulübü kuruldu
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Antalya Manavgat'ta gençlerin spor, eğitim ve uluslararası projelerle gelişimini desteklemek amacıyla Akdeniz Kültür Spor Kulübü faaliyete başladı. Kulüp, ücretsiz futbol eğitimi ve uluslararası spor zirvesi gibi projeler hayata geçirecek.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, gençlerin spor, eğitim ve uluslararası projeler aracılığıyla gelişimini desteklemeyi amaçlayan Akdeniz Kültür Spor Kulübü faaliyete başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 16 Haziran'da tüzüğünün onaylanmasıyla resmen kurulan kulübün kurucu kadrosu ve geçici yönetim kurulu Mustafa Yalçın, Onur Oğuz Dellal, Tamer Ay, Turgay Işıkoğlu, Guddusi Aydın, Ezgi Bahçealtı ve Osman Ergin'den oluştu.

Gençlik gelişimi, spor kültürü, sosyal sorumluluk, spor diplomasisi ve uluslararası iş birlikleri alanlarında çalışmalar yürütüleceği aktarılan açıklamada, ilk olarak "Zinde ve Zihinde" projesinin hayata geçirileceği bildirildi.

Gençlere ücretsiz futbol eğitimi verilmesi, kişisel gelişim faaliyetleri düzenlenmesi ve uluslararası katılımlı spor organizasyonlarının gerçekleştirilmesi planlanan proje kapsamında, futbol efsaneleri, plaj futbolu milli takımları ve gençleri bir araya getirecek uluslararası bir spor ve gençlik zirvesinin düzenlenmesi hedefleniyor.

Kulübün Kurucu Başkan Vekili ve Projeler Koordinatörü Onur Oğuz Dellal, projeyle gençleri spor aracılığıyla destekleyen, uluslararası iş birliklerini güçlendiren ve toplumsal etki oluşturmayı amaçlayan sürdürülebilir bir model geliştirmeyi istediklerini ifade etti.

Kulübün Kurucu Başkanı Mustafa Yalçın ise projenin çıkış noktasının Kızılağaç Mahallesi olduğunu belirterek, bölgenin spor, gençlik ve turizm potansiyelini daha görünür hale getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Taş
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