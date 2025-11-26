Haberler

Manavgat'ta Bağımlılıkla Mücadele Programı Gerçekleştirildi

Manavgat'ta Bağımlılıkla Mücadele Programı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda Türk-Alman heyeti ile bağımlılıkla mücadele ve gönüllülük faaliyetlerine dair bir program düzenlendi. Programda YEDAM'ın çalışma modeli ve gönüllülük esaslı destek mekanizmaları tanıtıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bağımlılıkla mücadele ve gönüllülük faaliyetlerine ilişkin program gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda Türk-Alman heyetinin Manavgat Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ziyareti kapsamında düzenlenen programda katılımcılara YEDAM'ın çalışma modeli, gönüllülük esaslı destek mekanizmaları ve saha faaliyetleri aktarıldı.

Farklı eyaletlerden gelen heyet üyeleri de ülkelerinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programda katılımcılara "Bağımlılıkla Mücadele", "Yeşilay Danışmanlık Merkezi Faaliyetleri", "Saha Çalışmalarının İşleyişi", "Akran Eğitimi Modeli", "Gönüllülük Uygulamaları", "Genç Yeşilay Kulüplerinin Yapısı" ve "Bağımlılık Süreçlerinde Hukuki Destek" başlıklarında bilgilendirmeler yapıldı.

Antalya Yeşilay Cemiyeti Başkanı Osman Zeki Özcan, ziyarette yaptığı konuşmada, ziyaretin iki ülke arasında bilgi paylaşımını güçlendirdiğini söyledi.

Bağımlılıkla mücadelenin dünya çapında ortak sorumluluk olduğunu belirten Özcan, "Bugün Türk-Alman heyetiyle gerçekleştirdiğimiz bu program, hem kurumlarımız arasındaki işbirliğini güçlendirdi hem de yöntem ve uygulamalarımızı karşılıklı değerlendirme fırsatı sundu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu

158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Ekipler silahlı şahsı ikna etmeye çalışıyor
Hong Kong'da dev yangın! Alevler tüm katları sardı

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, mahsur kalanlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.