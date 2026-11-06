Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Manavgat'ta 16 Yaş Altı Hazırlık Turnuvası'na 8 ülkenin milli takımları katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manavgat'ta 16 Yaş Altı Hazırlık Turnuvası'na 8 ülkenin milli takımları katıldı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 16 Yaş Altı Uluslararası Hazırlık Turnuvası'na Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkenin milli takımları katıldı. Organizasyonun üçüncü kez yapıldığı Manavgat'ta takımlar iki hafta kamp yapıp hazırlık maçlarında karşılaştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 16 Yaş Altı Uluslararası Hazırlık Turnuvası'na 8 ülkenin milli takımları katıldı.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde, Türkiye ve Hollanda ortaklığıyla Emir Otelleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, Suudi Arabistan, Portekiz, Hollanda, İskoçya, Danimarka, İsviçre ve Ukrayna'nın genç milli takımları iki hafta boyunca kamp yaptı ve hazırlık maçlarında karşılaştı.

Turnuvanın Türkiye organizatörü Ali Akçay, Antalya'nın iklimi, spor tesisleri ve konaklama imkanlarıyla spor turizmi açısından önemli avantajlara sahip olduğunu vurguladı.

Organizasyonun Manavgat'ta üçüncü kez düzenlendiğini aktaran Akçay, ilk yıl 3 takımla başlayan turnuvanın bu yıl 8 ülkeye ulaştığını kaydetti.

Turnuvada 3 maç gününde toplam 12 karşılaşma oynandığını bildiren Akçay, takımların 10 gün ile 2 hafta arasında bölgede konakladığını, sporcuların yanı sıra aileleri ve teknik ekiplerle yüzlerce misafiri ağırladıklarını ifade etti.

Akçay, organizasyonun genç futbolcuların uluslararası maç deneyimi kazanması ve kendilerini göstermesi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, karşılaşmaların canlı yayımlandığını ve oyunculara ilişkin verilerin kayıt altına alındığını belirtti.

"Spor turizmi ekonomiye katkı sağlıyor"

Antalya'daki spor yatırımlarının turizmin 12 aya yayılmasına katkı sunduğuna dikkati çeken Akçay, spor organizasyonlarının otellerin kış döneminde de hizmet vermesini sağladığına işaret etti.

Turnuva kapsamında takımların Side Antik Kenti'ni ziyaret ettiğini, alışveriş merkezleri ve yerel restoranlarda vakit geçirdiğini aktaran Akçay, sporcuların ve ailelerinin bölge esnafına da ekonomik katkı sağladığını dile getirdi.

Kaynak: AA
Hatay'da 75 yaşındaki kadının selle mücadelesi kamerada! Keserle suyun önünü açtı

Keserle selin önüne diz çöktü! 75 yaşındaki kadın pes etmedi
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı! İşte yapılması gerekenler

Binlerce gencin beklediği haber geldi! Son tarihi kaçırmayın

Ecel, Konyalı hacı adayını duada yakaladı! O anlar kamerada26

Ecel, Konyalı hacı adayını duada yakaladı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de eşini öldürüp 8. kattan atlayan sanık hakim karşısında! Komşusuna 'Eşim balıktan zehirlendi' notu bırakmış

'Eşim balıktan zehirlendi' notu bırakmıştı! Gerçek bambaşka
20 yıldır kayıp Hamdi Karakuş davasında şaşırtan tanık: Turgutlu'da gördüm, birlikte yemek yedik

20 yıldır kayıp adam için tanıktan şok iddia: Onunla yemek yedim
Rusya'nın savaşı kazanması için 60 deveyi kurban edecek

Şamanın savaş planını duyanlar isyan etti
Cezayir yarım asır sonra sınır dışına asker gönderdi! Nedeni dikkat çekti

53 yıl sonra orduya verilen emir şoke etti
Emre Belözoğlu'na Okan Buruk soruldu! Verdiği yanıt olay oldu

Emre Belözoğlu'na Okan Buruk soruldu! Verdiği yanıt olay oldu
Otomobil takla attı, bir aile yıkıldı! 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

Takla atan otomobil bir aileyi dağıttı! Daha 5 yaşındaydı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil59

Fatma Betül Sayan Kaya için “Tutuklanması doğru değil” diyen biri var