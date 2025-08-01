Manavgat Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) kümelenme potansiyelinin belirlenmesi ve bölgede yer alacak değerli sektörlerin değerlendirilmesi amacıyla "Manavgat OSB Kümelenme Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) hizmet binasında düzenlenen çalıştaya, MATSO ve Manavgat OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör, OSB yönetimi ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş insanları katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan MATSO ve Manavgat OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör, ilçenin sadece turizmiyle değil, tarımı, ticareti ve girişimci ruhuyla da geliştiğini belirtti.

Sanayi altyapısının güçlendirilmesi, üretimin çeşitlendirilmesi ve katma değerin artırılmasının bölgenin sürdürülebilir büyümesi açısından önem taşıdığına dikkati çeken Güngör, "Çalıştayın Manavgat'ın sanayi yolculuğuna güçlü bir yön vereceğine inanıyorum." dedi.

Güngör, OSB'nin Manavgat'ın ekonomik gelişiminde kritik bir rol üstleneceğini, üretim kapasitesindeki artışla birlikte ilçenin sanayide de söz sahibi olacağını kaydetti.

Çalıştayda Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu ve Dr. Hamza Kocatepe tarafından sunumlar yapıldı.

Toplantıda ayrıca OSB'lere yönelik devlet destekleri ve teşvik mekanizmaları hakkında da katılımcılara bilgi verildi.