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Maltepe'de Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Bin 823 Lira Para Cezası

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Maltepe'de ambulansa yol vermeyen sürücüye bin 823 lira para cezası uygulandı. Sürücüye geçiş üstünlüğüne rağmen yol vermeme, saygısızca araç kullanma ve sürekli sol şerit ihlali nedeniyle ceza kesildi.

MALTEPE'de ambulansa yol vermeyen sürücüye bin 823 lira para cezası uygulandı.

Olay, dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Siren ve korna çalmasına rağmen ambulansa yol vermeyen 16 APL 549 plakalı otomobilin görüntüsü sosyal medyada paylaşılınca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, sürücünün O.M.H. olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından yakalanan O.M.H.'ye 'Geçiş üstünlüğü olan araçlardan görünür veya duyulur işaret almasına rağmen yol vermemekö maddesinden 436 lira, 'Saygısızca araç kullanma maddesindenö 436 lira ve 'Sürekli sol şerit ihlaliö maddesinden 951 lira olmak üzere toplamda bin 823 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü D-100 Karayolu Ceza Trafik Yaşam Güncel Haberler

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