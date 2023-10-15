Malta'nın Tarihi Birgu Kentinde Mum Işığı Festivali

Malta'da düzenlenen Birgu mum ışığı festivalinden çeşitli görüntüler

Malta'nın tarihi Birgu kenti, 13-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen mum ışığı festivalinin büyüleyici ışıltısıyla aydınlandı. Festival binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Festival kapsamında, Ortaçağ döneminden kalmış dar ve dolambaçlı sokaklar binlerce mumla ışıklandırıldı.

Birgu sakinleri de evlerini ve balkonlarını titrek mum ışıklarıyla donattı ve kapılarını ziyaretçilere içtenlikle açarak bu büyülü ortama katkıda bulundu.

Ziyaretçiler ayrıca üç gün boyunca müzik, gösteriler, filmler, el sanatları, yiyecek ve içeceklerin keyfini çıkardı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Birgu'dan bildiriyor. (XHTV)