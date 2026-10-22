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Malta'daki balık çiftliğinden Çin gemisi Ocean Star'a mavi yüzgeçli orkinos taşındı

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9 Ekim 2026'da Malta'nın doğusundaki balık çiftliğinden Çin'e ait Ocean Star gemisine mavi yüzgeçli orkinos taşındı. Malta Tarım, Balıkçılık ve Gıda Tedarik Bakanı Anton Refalo, Çin ile Malta arasındaki balıkçılık işbirliğinin kazan-kazan sonuçları verdiğini belirtti.

VALETTA, 22 Ekim (Xinhua) -- Malta'nın doğusundaki bir balık çiftliğinden Çin'e ait ultra düşük sıcaklıkta işleme ve nakliye gemisi Ocean Star'a mavi yüzgeçli orkinos taşıyan gemi, 9 Ekim 2026.

Malta Tarım, Balıkçılık ve Gıda Tedarik Bakanı Anton Refalo, Çin ile Malta arasındaki balıkçılık işbirliğinin kazan-kazan sonuçları verdiğini belirtti. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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