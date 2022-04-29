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Malkara'da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

AA - Ömür Çolak - Güncel
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Malkara'da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

Malkara ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi sürücüler denetlendi.

ÇANAKKALE (AA) - Malkara ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi sürücüler denetlendi.

Malkara Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, Tekirdağ- Çanakkale kara yolunda yaptığı denetimde, araçları durdurarak evrakları inceledi.

Sürücülere ve yolculara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan ekipleri, bayram öncesi yaşanabilecek trafik kazalarına karşı alınan tedbirler ve trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Ayrıca yolculuk yapan çocuklara trafik polisleri tarafından kırmızı düdük ve trafik dedektifi kartları verildi.

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AA / Ömür Çolak - Güncel

Ramazan Bayramı, Çanakkale, Bayram, Güncel, Haberler

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