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KÜME Vakfında Mali krizi ve bölgesel yansımaları ele alındı

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Kültür Medeniyet Vakfı’nda düzenlenen panelde Mali’deki kriz, bölgesel güç mücadeleleri, Fransız sömürgeciliğinin etkileri ve Türkiye’nin istikrar sağlayıcı rolü ele alındı.

Kültür Medeniyet Vakfında (KÜME) "Mali Krizi ve Bölgesel Yansımaları" başlığıyla düzenlenen panelde, son aylarda Mali'de yaşanan gelişmeler ışığında bölgedeki değişim ele alındı.

KÜME Vakfı Güvenlik ve Strateji Birimi Koordinatörü Abdullah Kabaoğlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği panele Milli Savunma Üniversitesi'nden Doç. Dr. Murat Yiğit, ORSAM Kuzey ve Doğu Afrika Çalışmaları Koordinatörü Dr. Kaan Devecioğlu ve Anadolu Ajansı Afrika Haberleri Müdürü Dr. Gökhan Kavak panelist olarak katıldı.

Devecioğlu, Mali ve Sahel bölgesinde isyan ve iç savaş şeklinde tezahür eden gelişmelerin, bölgedeki devletler arasındaki güç mücadelesinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Bölgedeki gelişmelerin geniş bir çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirten Devecioğlu, küresel güç rekabetine değinirken Çin ve Rusya'nın son yıllarda bölgede artan etkisinin altını çizdi.

Milli Savunma Üniversitesinden Doç. Dr. Yiğit ise Batı Afrika'daki Fransız sömürgeciliğinin ekonomik ve siyasal etkilerinin bugün dahi kırılganlık yarattığını ifade ederek, bu etkiyi kırmaya çalışan hamlelerin engellendiğini, bu nedenle bölgedeki yeni arayışların belirli zorluklarla karşılaştığını belirtti.

Yiğit, Türkiye'nin bölgedeki varlığının, istikrar sağlayıcı bir unsur olarak meşru hükümetleri desteklemek amacı taşıdığının altını çizdi.

Bölgede azalan Fransız nüfuzuna ilişkin değerlendirmelere dikkati çeken Yiğit, bu süreçte yerel dinamiklerden beslenen silahlı örgütlerin ortaya çıktığını, bu örgütlerin varlığının merkezi hükümetleri dışarıdan güvenlik desteği almaya ittiğini ve bunun da Fransa sonrası dönemde Rusya'yı öne çıkardığını kaydetti.

Dr. Kavak ise gelişmeleri, bölgenin kendi dinamikleri içinde değerlendirmek gerektiğini belirtti.

Bu bağlamda yerel hareketlerin ve örgütlerin varlığına işaret eden Kavak, Batı Afrika ülkelerinin başkentlerinin birer siyasi merkez olarak anlam taşıdığını ancak asıl gücün, coğrafyadaki ticaret yolları üzerinde yer alan şehirlerden geçtiğine dikkati çekti.

Bu şehirler üzerindeki güç mücadelesine değinen Kavak, yaşanan kırılmanın bu açıdan ele alınması gerektiğini kaydetti.

Kavak, Mali'de El Kaide bağlantılı JNIM ile ayrılıkçı Tuareglerin çatı örgütü Azawad Kurtuluş Cephesi (FLA) arasındaki ittifakın hem pragmatik hem de sosyolojik bir niteliğinin olduğunu söyledi.

Hükümeti devirmeleri durumunda iki örgütün yönetim konusunda belirli anlaşmazlıklar yaşayabileceğine işaret eden Kavak, bu yapıların ülkenin başkenti Bamako'daki siyasi ve ekonomik elitlerle ilişkilerinin de belirleyici olacağına dikkati çekti.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
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