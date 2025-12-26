Haberler

Malezya Ulusal Kooperatifler Birliği heyeti, Beypazarı'nda incelemelerde bulundu

Güncelleme:
Malezya Ulusal Kooperatifler Birliği üyeleri, Beypazarı'nda tarım ve turizm alanlarında bilgi alışverişinde bulundu. Belediye Başkanı Özer Kasap, kooperatifçilik ve yerel kalkınma konularında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Malezya Ulusal Kooperatifler Birliği Başkan Yardımcısı Datuk Hj Mohamad Ali Bin Hasan ve beraberindeki heyet, ilk olarak Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ı ziyaret etti.

Heyete, ilçenin tarım alanındaki faaliyetleri ve ürün yetiştirmedeki çalışmaları ile turizm konusunda bilgi verildi.

Belediye Başkanı Özer Kasap, ziyarette yaptığı konuşmada, kooperatifçilikten yerel kalkınmaya, üreticinin güçlendirilmesinden sosyal dayanışmaya uzanan bu buluşmada ortak aklı, emeği ve paylaşımı merkeze alan modeller üzerine verimli bir fikir alışverişi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Heyet üyeleri daha sonra ilçedeki kooperatifleri ziyaret etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
