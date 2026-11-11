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Maldivler lideri Muizzu COP31'de gelişmiş ülkelere iklim finansmanı çağrısı yaptı

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Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, Antalya'daki COP31'de gelişmiş ülkelerin iklim finansmanı yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi. Muizzu, borçlanmaya dayalı finansmanın sürdürülebilir olmadığını belirterek finansmanın hibe temelli olması çağrısında bulundu.

Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, gelişmiş ülkelerin iklim finansmanı konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirterek, iklim kriziyle mücadelede borçlanmaya dayalı finansman modellerinin sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Muizzu, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi Açılış Programı'nda konuştu.

Küresel sıcaklık artışının 1,5 derece eşiğini aşmasının kaçınılmaz hale geldiğine dikkati çeken Muizzu, iklim kriziyle mücadelede finansman, uluslararası finans sisteminin reformu ve taahhütlerin uygulanması olmak üzere 3 önceliğe odaklanılması gerektiğini belirtti.

Muizzu, "Her şeyden önce, gelişmekte olan küçük ada devletlerin kendi kalkınma yollarını belirlemelerine imkan tanıyan küresel bir sisteme ihtiyacımız var. Maldivler sempati istemiyor. Adalet, sorumluluk ve uluslararası antlaşmalar kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve taahhütlere uyulması için harekete geçilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

COP31'in yalnızca vaatlerle değil, somut sonuçlarla çok taraflı işbirliğinin etkisini ortaya koyması gerektiğini vurgulayan Muizzu, "Gelişmiş ülkeler, iklim finansmanı yükümlülüklerini yerine getirmeli. Finansman, yeni, öngörülebilir ve hibe temelli olmalı." dedi.

Kaynak: AA
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