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Malazgirt ilçesinde kar yağışı etkili oldu

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Muş'un Malazgirt ilçesinde öğleden sonra kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığında düşüş yaşandı. Karayolları ve Özel İdare ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalara başladı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde öğleden sonra kar etkili oldu.

Kar yağışıyla beyaza bürünen ilçede, hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Karayolları 116. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için ilçe girişinde kar temizleme çalışması başlattı.

Özel İdare ekipleri de köy yollarında ulaşımın aksamaması için tedbir aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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