Üye Girişi
Haberler

Malavi Meclis Başkanı Catherine Hara'dan Bartın'a Ziyaret

Malavi Meclis Başkanı Catherine Hara'dan Bartın'a Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malavi Meclis Başkanı Catherine Hara, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile bir araya gelerek kentin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi aldı. Vali Arslan, Hara'yı valilikte ağırladı ve şeref defterini imzalatmayı ihmal etmedi.

Malavi Meclis Başkanı Catherine Hara, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'a ziyarette bulundu.

Vali Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Hara, valilik şeref defterini imzaladı.

Vali Arslan, daha sonra makamında kabul ettiği Hara'ya kentin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi verdi.

Hara da milletvekili Aldatmaz'ın daveti üzerine kente geldiğini belirterek, misafirperverliğinden dolayı Vali Arslan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Zirvenin ana gündemi meğer Bahçeli'nin Öcalan çağrısı değilmiş

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı

Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü

Bebeğini tiner içirerek öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz 15 Kasım Cuma günü 150 bin TL'nin sahibi kim oldu? Karadeniz'de fay hattı var mı, nereden geçiyor? Karadeniz deprem bölgesi mi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 15 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Gelin Evi kim kazandı? 15 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? Üsküdar- Samandıra metro hattında ne oldu? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Güncel MTA diri fay hattı haritası! ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 2024 ATA AÖF Ara Sınav (vize) giriş belgesi nasıl alınır? Samsun'da fay hattı var mı? Samsun deprem bölgesi mi? Bebeğine tiner içirip öldüren anne olayı nedir? Anne tutuklandı mı, ne oldu? Trabzon'da fay hattı var mı? Trabzon deprem bölgesi mi? Rize'de fay hattı var mı? Rize deprem bölgesi mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.