Malavi'de Kuraklık Nedeniyle Mısır İhracatı Yasaklandı

Malavi'de uzun süredir devam eden kuraklık sebebiyle gıda krizi yaşanmakta. Hükümet, yerel gıda arzını korumak amacıyla mısır ihracatını yasakladı ve bu kurala uymayanlar yasal işlemle karşılaşacak.

CAPE Afrika ülkesi Malavi'de uzun süredir devam eden kuraklıktan kaynaklı gıda krizi nedeniyle ülkede temel gıda maddesi olan mısırın ihracatının yasaklandığı bildirildi.

Sanayileşme, Ticaret, İş ve Turizm Bakan Charity Musanzo, yaptığı açıklamada, kıtlık tehdidine karşı yerel gıda arzını istikrara kavuşturmak, fiyat dalgalanmalarını kontrol altına almak ve milyonlarca Malavilinin geçim kaynaklarını korumak üzere hükümetin mısır ihracatını yasakladığını duyurdu.

Musanzo, "Mısır, 'malların kontrolü yasası' kapsamında ruhsatlandırılabilir bir kamu malı olarak sınıflandırıldığından, uygun izin olmadan ihraç edilmesi yasa dışıdır. Bu kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilen kişi veya işletmeler, yasal işlemle karşı karşıya kalacaktır." dedi.

Gıda krizi

Cumhurbaşkanı Arthur Peter Mutharika da parlamentoda yaptığı konuşmada yaşanan gıda krizini "ulusal kriz" olarak nitelendirerek, uluslararası topluma gıda yardımı çağrısında bulundu.

Geçen ay, kıtlık riskiyle karşı karşıya olan ülkenin 28 vilayetinden 11'inde afet durumu ilan edilmişti.

Malavi'de son yıllarda süregelen kuraklık ve doğal afetler nedeniyle ciddi bir gıda krizi yaşanıyor.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
