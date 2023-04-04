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Malavi'de Freddy Kasırgası Kaynaklı Toprak Kaymaları Görülüyor

Malavi'de Freddy Kasırgası Kaynaklı Toprak Kaymaları Görülüyor

Güncel Haberler

CHIRADZULU, 4 Nisan (Xinhua) -- Malavi'ye bağlı Chiradzulu'da Freddy Kasırgası kaynaklı toprak kaymalarının oluşturduğu yol, 1 Nisan 2023. 12 Mart gecesinden itibaren ülkenin güneyini etkisi altına alan kasırga, yaklaşık 2.000 kişinin yaralanmasına, 650.

CHIRADZULU, 4 Nisan (Xinhua) -- Malavi'ye bağlı Chiradzulu'da Freddy Kasırgası kaynaklı toprak kaymalarının oluşturduğu yol, 1 Nisan 2023.

12 Mart gecesinden itibaren ülkenin güneyini etkisi altına alan kasırga, yaklaşık 2.000 kişinin yaralanmasına, 650.000 kişinin ise yerinden edilmesine neden oldu. (Fotoğraf: Roy Nkosi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Malavi Güncel Haberler

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