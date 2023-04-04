Malavi'de Freddy Kasırgası Kaynaklı Toprak Kaymaları Görülüyor

CHIRADZULU, 4 Nisan (Xinhua) -- Malavi'ye bağlı Chiradzulu'da Freddy Kasırgası kaynaklı toprak kaymalarının oluşturduğu yol, 1 Nisan 2023.

12 Mart gecesinden itibaren ülkenin güneyini etkisi altına alan kasırga, yaklaşık 2.000 kişinin yaralanmasına, 650.000 kişinin ise yerinden edilmesine neden oldu. (Fotoğraf: Roy Nkosi/Xinhua)