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Malatya Valisi Seddar Yavuz, Darende'deki iş merkezi ve deprem konutları inşaatlarını inceledi

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Malatya Valisi Seddar Yavuz, Darende ilçesinde yapımı devam eden iş merkezi ile deprem konutlarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Darende ilçesinde yapımı devam eden iş merkezi ile deprem konutlarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından AA muhabirine açıklama yapan Yavuz, 6 Şubat depremlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda kentin yeniden imar ve ihya sürecinin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Yavuz, kentte yalnızca konutların değil, ticaret alanlarının da yeniden inşa edildiğini belirterek, "Burada 251 afet dirençli modern iş yerini hayata geçiriyoruz. Kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Darende merkezinde iki etap halinde deprem konutlarının hak sahiplerine teslim edildiğini anlatan Yavuz, Balaban'daki sosyal konutlar ile kırsal mahallelerde yapımı süren afet konutlarını da yerinde incelediklerini belirtti.

Vatandaşların talep ve beklentilerini sahada dinlediklerini ifade eden Yavuz, "Eksiklikleri ve ihtiyaçları yerinde görerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapımı devam eden ticaret merkezinin Darendemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımın ilçemizin turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Daha sonra muhtarlarla bir araya gelerek deprem konutlarının yapım sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavuz, kırsal mahallelerde devam eden konutların teslim sürecini anlattı.

Yavuz, toplantının ardından Kaymakam Ömer Sirkeci ile Belediye Başkanı Alican Bozkurt'u ziyaret etti.

Yapımı süren Öğretmenevi ve İlçe Halk Kütüphanesi inşaatlarını inceleyen Yavuz, Ağılyazı, Ayvalı, Çukurkaya, Beybağı, Nadir ve Yenice mahallelerinde devam eden deprem konutlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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