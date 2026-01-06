Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan: Zira Don Nedeniyle Malatya'nın İhracatı, 2025 Yılında Yüzde 38 Geriledi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 12 Nisan'da yaşanan zirai dondan kaynaklı ürün kaybı nedeniyle 2025 yılında Malatya'nın kuru meyve ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 38 azaldığını belirterek, "Hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda kayısıda çok sıkıntılı bir süreç yaşadık. İnşallah 2026 yılında hem depremin bütün olumsuzluklarının ortadan kalktığı, tarımda ve hayvancılıkta da özellikle Malatya'nın bölgenin en önemli aktörü olma konusunda çok başarılı bir yıl geçireceğini umut ediyoruz" dedi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, düzenlediği basın toplantısında, kentin 2025 yılı ihraca rakamlarını değerlendirdi.

"2025 Malatya açısından çok zor bir yıldı"

2025 yılının özellikle Malatya için zor geçtiğini belirten Özcan, kentin bir yandan 6 Şubat depremlerinin yarattığı olumsuz etkilerden kurtulmaya çalıştığı bir dönemde 12 Nisan'da yaşanan don olayı yaşandığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda kayısıda çok sıkıntılı bir süreç yaşadık. İnşallah 2026 yılında hem depremin bütün olumsuzluklarının ortadan kalktığı, tarımda ve hayvancılıkta da özellikle Malatya'nın bölgenin en önemli aktörü olma konusunda çok başarılı bir yıl geçireceğini umut ediyoruz."

Kayısıda 47 bin 699 ton ihracat

2025 yılı ihracat rakamlarının aralık ayı sonu itibarıyla tamamlandığını aktaran Özcan, "Malatya, geçen yıla göre Türkiye'nin ihracatı içerisinde de yerini almış oldu. Burada yine kuru meyve ihracatının toplam rakamlarına baktığımız zaman da kayısı 2025 yılının mahsulünün tamamını kaybetmiş olmasına rağmen toplamda 47 bin 699 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdi.

Toplamda 303 milyon 584 bin dolar da gelir elde etmiş olduk. 2024 rakamlarımıza baktığımız zaman yüzde 38'lik bir gerileme yaşadık. Tabii burada geçen yıl elde ettiğimiz 405 milyon dolarlık gelire paralel olarak da 2025 yılında bu gelirlerimiz 303 milyon 584 bin dolara gerilemiş oldu" dedi.

"Kayısı, Türkiye kuru meyve ihracatında önemli paya sahip"

Kayısının Türkiye ihracat kalemleri içinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Özcan, "Türkiye bu yıl toplamda 1 milyar 700 milyon dolarlık bir kuru meyve ihracatı gerçekleştirdi. Bunun dışında sadece fındık kalıyor. Bu 1 milyar 700 milyon dolarlık ihracatın içerisinde de Malatya kayısısının 303 milyon dolarlık bir ihracat yapmış olması bize göre önemli ve değerlidir" ifadelerini kullandı.

Malatya'nın tarımın yansıra hayvancılıkta da önemli bir noktada olduğunu ifade eden Özcan, "Tabii Malatya, bölgede özellikle sadece tarımda değil, hayvancılıkta da çok önemli bir şehir olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Yaklaşık 200 milyon dolar civarında da kırmızı et buradan transfer edilmiş oluyor" dedi.