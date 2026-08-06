Malatya'da Temmuz Denetimlerinde 544 Bin Lira Ceza

(ANKARA) - Malatya Ticaret İl Müdürlüğü, yaptığı denetimlerde 451 market işletmesinde tespit edilen 118 aykırılık nedeniyle 468 bin 814 lira; 100 restoran, kafe ve lokanta işletmesine yapılan denetimlerde 13 aykırılık için 51 bin 649 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, Malatya Ticaret İl Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak; Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak, piyasalarda adil, şeffaf ve güvenilir işleyişi sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Malatya Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından Temmuz ayı içerisinde il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen denetimlerde; 451 market işletmesinde 41 bin 498 ürün denetlenmiş, tespit edilen 118 aykırılık nedeniyle 468 bin 814 lira idari para cezası uygulanmıştır. 100 restoran, kafe ve lokanta işletmesinde 11 bin 736 ürün denetlenmiş, 13 aykırılık için 51 bin 649 lira idari para cezası uygulanmıştır.

Satıştan Kaçınma - Satış Sonrası Hizmetleri - Garanti Belgesi - Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu - Sipariş Edilmeyen Mal veya Hizmetlerden - Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar denetimlerimizde 1467 ürün denetlenmiş, 6 aykırılık için 23 bin 838 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 18 işletmede fahiş fiyat artışı şüphesi tespit edilmiş; firmaların savunmaları ile alış faturaları ve satış belgeleri alınarak inceleme yapılmak üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmiştir.

Kurul tarafından fahiş fiyat uygulandığına karar verilmesi halinde, ilgili işletmelere 3 milyon 600 bin lira ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumaya yönelik piyasa denetimlerimizi Ağustos ayında da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA