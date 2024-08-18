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Malatya Darende'de Kuraklık Nedeniyle Bal Üreticileri Rekolte Kaybı Bekliyor

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Malatya'nın Darende ilçesindeki bal üreticileri, kuraklık nedeniyle kahvaltılık çiçek ve kekik balında rekolte kaybı bekliyor. İklim değişikliği ve mevsimsel etkiler nedeniyle arılar polen bulmakta zorlanıyor ve bal üretiminde kayıplar yaşanıyor.

Malatya'nın Darende ilçesindeki bal üreticileri, kuraklık nedeniyle kahvaltılık çiçek ve kekik balında rekolte kaybı bekliyor.

Bal üreticisi Bilal Bayer, gazetecilere, Darende'nin yayla balı olarak geçen kekik ve çiçek balı üretiminde önemli bir merkez olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri olduğunu ifade eden Bayer, şöyle konuştu:

"Yaz ayında etkili olan samyeli bitkiyi kurutarak arıların polen bulmasını zorlaştırdı. Yine aynı dönemde toz taşınımı oldu. Son olarak da bir anda bastıran aşırı sıcaklar, bitkileri bir anda kuruttu. Yapılan hasatta çok az da olsa bal alındı fakat istenileninçok altında oldu. Mevsimsel bir dengesizlik yaşanıyor. Geçtiğimiz yılla mukayese ettiğimiz zaman aynı dönemde yüzde 60-70 oranında bir rekolte kaybı var."

Bal üreticilerinden Mustafa Akpınar da fiyatların 500 lira civarında olduğunu ve genellikle süzme bal olarak sattıklarını belirtti.

Mevsimsel etkiler nedeniyle zorluk çektiklerini anlatan Akpınar, şunları söyledi:

"Yaz başlangıcında etkili olan ani sıcaklıklar da çiçek ve doğadaki bitkilerde kısa bir süre içerisinde kurumaya yol açtı. Bunlara bağlı olarak çiçek popülasyonu istediğimiz düzeyde gelişemedi. Doğal olarak arılarımız bal yapmada istediği nektarı bulmadı. Bu da bal üretiminde rekolte kaybına yol açtı."

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Ekonomi Darende malatya Ekonomi Güncel Haberler

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