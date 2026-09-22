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Malatya Darende'de Gökpınar Sulama Kanalı onarımı sürüyor, 43 bin dekar sulanacak

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Malatya Darende'de Gökpınar Sulama Kanalı onarımı sürüyor, 43 bin dekar sulanacak
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Malatya'nın Darende ilçesindeki Gökpınar Sulama Kanalı'nda, Sivas'ın Gürün ilçesi Bahçeiçi Mahallesi'nde meydana gelen patlak nedeniyle başlatılan bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında 43 bin dekarlık tarım alanına yeniden sulama suyu ulaştırılacak.

Malatya'nın Darende ilçesindeki Gökpınar Sulama Kanalı onarımında çalışmalar sürüyor.

Gökpınar Sulama Birliği'ne bağlı ana kanalda Sivas'ın Gürün ilçesi Bahçeiçi Mahallesi'nde meydana gelen patlak nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ), Gökpınar Sulama Birliği Başkanlığı ve Hacılar HES ekiplerince bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından 43 bin dekarlık tarım alanına yeniden sulama suyu ulaştırılacak.

Bölgedeki çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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