Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
Milyonların maaşını belirleyen verilere Erdoğan'dan ilk yorum
Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
Esad sonrası Suriye'de bir ilk
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı

Malatya'daki Yoncalı Barajı'nda Tünel Çalışmaları Sona Geliyor

Malatya'daki Yoncalı Barajı'nda Tünel Çalışmaları Sona Geliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Malatya Yoncalı Barajı'nın isale sulama tünelinde ışığa sadece 562 metre kaldı. Tünelin tamamlanmasıyla 174 bin dekar tarım arazisi sulanacak ve tarımsal istihdama katkı sağlanacak.

Malatya'da Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) yapımı devam eden Yoncalı Barajı Yoncalı İsale Sulama Tünelinde ışığın görülmesine 562 metre kaldı.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, inşaatı tamamlanan Malatya Yoncalı Barajında, iletim tünelinin tamamlanmasının ardından su tutulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Yoncalı sulaması isale tüneli kazı çalışmalarında sona doğru gelindiğini belirtti.

Yoncalı sulaması isale tünelinin 9 bin 62 metre uzunluğunda ve 4,5 metre iç çapında olduğunu aktaran Balta, "Tünel delme makinesiyle 8 bin 500 metre tünel açılmış olup ışığın görünmesine 562 metre kaldı. Temelden 98 metre yüksekliğinde, 114 milyon metreküp su biriktirme hacminde ve 2,25 milyon metreküp gövde dolgu hacmine sahip Malatya Yoncalı Barajının diğer bileşenlerinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte hem tarladaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Bununla birlikte projenin tamamlanmasıyla bölgede tarımsal istihdama katkı sağlanacak." ifadelerini kullandı

İsale tünelinin tamamlanmasıyla 174 bin 650 dekar tarım arazisinin sulanacağını, 2024 yılı birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 698 milyon lira gelir artışı sağlanacağının bildiren Balta, 17 bin 409 kişinin ise tarımda istihdam edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
img

"Erkek kısırlığının en önemli nedeni çocuklukta geçirilen bu hastalık"
img

Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif
img

Sürpriz için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Narin davasında Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz
Avukatlar düğmeye bastı! Narin davasında bir ismin tahliyesi isteniyor

Son Dakika Haberleri

Ferdi Tayfur, Ata Demirer küs müydü, neden küstü? MasterChef neden yok 3 Ocak Cuma? MasterChef yeni bölüm ne zaman? ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, depremin büyüklüğü kaç? Kandıralı Ferdi tutuklandı mı, suçu ne? Kandıralı Ferdi neden tutuklandı? Başkan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Başkan filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Kepez, Konyaaltı 3-4 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kiracı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kiracı filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi! 3-4 Ocak Akşehir, Selçuklu, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Zembilli konusu ne? Zembilli oyuncuları kim? Zembilli ne demek, Zembilli anlamı ne (ATV)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.