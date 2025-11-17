Haberler

Malatya'da Zirai Donun Ekonomik ve Sosyal Etkileri Araştırılacak

Malatya'da 12 Nisan 2025'te meydana gelen zirai donun ekonomik ve sosyal etkilerini araştırmak amacıyla Ticaret Borsası ve İnönü Üniversitesi arasında protokol imzalandı. Çalışmalar 6 ay sürecek.

DÜNYA kayısı başkenti Malatya'da 12 Nisan 2025'te meydana gelen zirai donun ekonomik ve sosyal etkilerinin araştırılması için Ticaret Borsası ve İnönü Üniversitesi arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında; zirai donun Malatya'da meyve ağaçlarına verdiği zarar tespit edilip, raporlanacak.

Dünyanın kayısı başkenti olarak bilinen, kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da, etkili olan zirai don nedeniyle ağaçlar zarar gördü. Olayın ekonomik ve sosyal etkilerinin araştırılması amacıyla protokol imzalandı. İmza öncesi açıklamalarda bulunan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısının artık sadece Malatya'yı ilgilendiren bir tarım ürünü olmadığını belirterek, "Kayısı yıllık ortalama 1 milyar dolarlık bir ticaret hacmi olan bir üründür. İnönü Üniversitesi'ndeki hocalarımız ile beraber 12 Nisan'da yaşanan zirai don felaketinin Malatya ekonomisi üzerinde yaratmış olduğu etkileri çalışacağız. Bunun sonucunda ise bu raporu ilgili kurum, bakanlık ve Malatya ile paylaşacağız. Bu çalışmanın birinci aşamasında kayısı ağaçları üzerinde yarattığı etki ve zararlar, ikinci aşamasında ekonomiye verdiği zararlar ve üçüncü aşamasında sosyal etkinin ölçülmesi olacak. İlk kez yapılacak olan bu çalışma ile üreticiye, meyve ağaçlarına gelen zarar ve şehrin ekonomisinden dolayı oluşan travma ile hizmet sektörünün yaşamış olduğu sıkıntılarda kayısının önemini göreceğiz" dedi.

6 AYLIK ÇALIŞMA YAPILACAK

3 ayrı aşamada 6 aylık bir çalışmanın yapılacağını ifade eden İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Gökhan Tuncel ise "Zirai don hadisesi başta kayısı olmak üzere bölgemizde birçok ürünün olmaması ile bizi karşı karşıya bıraktı. Bizler bunun ekonomik olarak tam karşılığı nedir, çiftçi açısından neyi ifade ediyor ve hangi sektörün nasıl etkilendiğini araştırıp, rapor haline getirmek istiyoruz. Ekonomik etkinin yanında bir de sosyal boyutu var. Şehrimizde yaşayan insanlar, bu don hadisesinden sonrası ne tür bir olumsuzlukla karşılaştıkları gibi çeşitli sosyal etkilerin tamamının da ele alındığı bu çalışma ile bundan sonraki karşılaşabileceğimiz sorunlarda belki de yeni politikalar geliştirmemizi ve yeni önerilerde bulunmamızı beraberinde getirecek. Sahadan aldığımız veriler ile sistematik bir raporlama yapacağız" diye konuştu. Konuşmaların ardından Malatya Ticaret Borsası ile İnönü Üniversitesi arasında hazırlanacak raporun protokol imzaları atıldı.

