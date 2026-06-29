Yaş Kayısı Hasadı Malatya'da Başladı: Avrupa'ya İlk Sevkiyatlar Yapılıyor

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Dünya kayısı başkenti olarak kabul edilen Malatya'da yaş kayısı hasat sezonu başladı. İlk hasadın yapıldığı Kale ilçesinden başlayan sezon, rakımı yüksek Darende ilçesine kadar yaklaşık iki ay boyunca devam edecek. Hasat edilen ürünler, soğuk zincir sistemiyle başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Malatya'da 2025 yılında yaşanan zirai donun ardından üreticilerin yoğun bakım çalışmalarıyla yeniden ürün veren kayısı bahçelerinde hasat başladı. Kale ilçesine bağlı Meydancık Mahallesi'nde üreticiler, tarım işçileri ve ihracatçılar sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun mesaiye başladı. Toplanan yaş kayısılar işletmelerde tekrardan kontrolde geçirilerek boylarına göre ayrıştırılarak ihracata hazırlanıyor.

"YAŞ KAYISI İHRACATI BAŞLADI"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özdemir, hasat sezonunun başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Özellikle 2025 yılında yaşanan zirai donun etkilerini ağaçların üzerinden kaldırmak için yoğun bir mesai harcadık. Artık birkaç gündür hasat dönemimiz başladı. Çok mutluyuz. Rabbimize hamd ediyor, şükrediyoruz."

Malatyamızın Kale ilçesi Meydancık Mahallesi'ndeyiz. Bir taraftan üreticimiz, bir taraftan onların çalışma arkadaşları, ihracatçılarımız hummalı bir şekilde hasat yapıyor. Buradan fabrikalara ve işletmelere transfer ettiğimiz ürünler ihracata hazırlanıyor. Termoking soğuk zincir sistemiyle dünyanın dört bir yanına yaş kayısı ihracatı gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 45 gün boyunca yaş kayısıyı hem dünyanın farklı ülkelerine hem de Türkiye'nin iç pazarına ulaştıracağız."

"EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA"

Yaş kayısı ihracatı yapan firma temsilcisi Ali Deniz Vural ise Malatya kayısısının ağırlıklı olarak Avrupa pazarına gönderildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Genellikle bu ürünler Batı Avrupa'ya gidiyor. Almanya, Hollanda ve Fransa'ya gönderiliyor. Fransa'nın payı biraz daha az ama yoğunluk olarak Almanya ön planda. Kuru kayısı dünyanın her yerine ihraç edilebiliyor. Ancak yaş meyve, Avrupa'nın dışındaki özellikle okyanus aşırı ülkelere maalesef gönderilemiyor. Çünkü uygun depolama koşullarında raf ömrü yaklaşık dört hafta olduğu için en fazla bu mesafelerde pazarlayabiliyoruz."

Tabii Asya'nın kuzey bölgelerine, doğu bölgelerine ve Afrika'ya gönderen firmalarımız da var. Ancak bizim ağırlıklı olarak gönderdiğimiz ürünler Avrupa'ya gidiyor. Hasat süreci yaklaşık bir buçuk ila iki ay sürebiliyor. Bu da meyvenin olgunlaşmasına bağlı olarak değişiyor. Malatya'da kayısı hasadı ilk olarak Kale bölgesinde başlıyor. Ardından Darende ve diğer bölgelerde devam ediyor."

"ÜRETİCİ DE ÇALIŞAN DA MEMNUN"

Kayısı üreticisi İbrahim Özhan da bu yıl ürün alabilmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, "Bu yıl hasat döneminde meyveyi bu şekilde görmek, meyvenin bu şekilde toplanması bizi mutlu ediyor. Fiyat konusunda da üretici açısından, tüketici açısından ve sezonluk tarım işçileri açısından şu anki hasat döneminde herkes memnun" dedi.

Kaynak: ANKA