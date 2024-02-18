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Malatya'da Tarımsal Üretim Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi

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Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, tarımsal üretim planlaması ve destekler hakkında bilgi verildi.

Malatya'da Tarımsal Üretim Planlama Toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğündeki toplantı Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay'ın başkanlığında yapıldı.

Gürçay, bakanlığın depremden etkilenen yetiştiricilerin yanında olduğunu belirterek, yetiştiricilere, ayni hayvan dağıtımı, tohum, alet ekipman olmak üzere 760 milyon TL destek sağlandığını belirtti.

Yaptıkları çalışmalarda kaliteli üretim, sürdürülebilirlik ve yatırım konularına yoğunlaştıklarına işaret eden Gürçay, "Üretim planlaması ile arz ve talep miktarı dikkate alınarak hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceğinin belirlenmesi, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek arz fazlası veya eksikliğinin önüne geçilmesi sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

Gürçay, ülke ölçeğinde yol haritası belirlenerek uygulamaya geçilmesi için il ziyaretlerine başladıklarını kaydederek, dünyada ve Türkiye'de artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bu planlamanın elzem olduğunu kaydetti.

Her bölgenin kendine özgü ürünü olduğunu MalatyaIda ise kayısının önemli olduğunu dile getiren Gürçay, şunları kaydetti:

"Hangi bölgede, hangi ilde, hangi ürünlerin daha ön plana çıkarılacağı, üretim açığı ürünlerin neler olduğu bağlamında toplantımızı Malatya özelinde yapıyoruz. Her bölgenin kendine özgü ürünü olduğunu Malatya için de Kaysının önemli olduğunu dile getirdi. İlk etapta 2024'ten 2026'ya kadar olan üretimi planlıyoruz. Bunu yaparken de üreticiyi de tüketiciyi de korumamız lazım. Malatya'nın bitkisel üretimin yanı sıra tıbbi aromatik bitkiler, arıcılık, hayvancılık noktasında da iyi bir potansiyeli var. Bu noktalarda da çalışmalarımız olacak. İhtiyaca göre bir planlama yapacağız. Malatya özelinde bu alanlarda üreticiyi desteklemeye devam edeceğiz."

Gürçay'ın konuşmalarının ardından Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, ilin genel durumu, tarımsal yapı ve planlamaya yönelik ürünler konusunda sunum yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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