Malatya'da Sahte Alkol Operasyonu: 3 Gözaltı

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Malatya'da düzenlenen sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda sahte alkol ve kaçak ürün ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte önceden belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 19 litre sahte alkol, 120 litre etil alkol, 119 bin 200 makaron, 582 kilogram tütün, 8 gümrük kaçağı cep telefonu, 15 şarj adaptörü ve kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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