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Malatya'da Oto Tamirci Eşinden Sonra İş Yerini Ateşe Verdi

Malatya'da Oto Tamirci Eşinden Sonra İş Yerini Ateşe Verdi
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Malatya'da bir oto tamircisi, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından iş yerini ateşe verdi. Yangın sonucu iş yeri kullanılamaz hale gelirken, 4 otomobil de zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA'da oto tamirci Özgür Ö., eşiyle tartıştıktan sonra iş yerini ateşe verdi. İş yeri kullanılamaz hale gelirken, 4 otomobil de zarar gördü.

Olay, akşam saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, sanayide oto tamirci dükkanı bulunan Özgür Ö., ismi öğrenilemeyen eşi ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sonrası öfkelenen Özgür Ö. iş yerini ateşe verirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında, iş yeri önünde bulunan 4 otomobil de zarar gördü.

Özgür Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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