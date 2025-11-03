Malatya'da Kuru Fasulye Hasadı Başladı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 2 bin 360 dekar alanda üretilen kuru fasulye hasadı başladı.

İlçenin Kuruvaova, Sürgü ve Erkenek mahallelerinde ekili alanlarda hasadına başlanılan kuru fasulye, tarlada 130 ila 150 lira arasında alıcı buluyor.

Üreticilerden Mevlüt Ergen, yaptığı açıklamada, hasadın hayırlı olmasını diledi.

İlçede üretilen kuru fasulyenin değerli olduğunu aktaran Ergen, " Türkiye'nin her tarafına gidiyor. Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır her tarafa veriyoruz." dedi.

Çiftçilerden Harun Karakaş da üretilen kuru fasulyenin birçok şehirden talep gördüğünü ifade etti.

Karakaş, "Bölge halkının talebinin artmasıyla beraber daha fazla alana ekim yapılıyor. Fasulyemiz halktan ilgi görüyor." ifadesini kullandı.