Malatya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir iş yerinden hırsızlık yapılmasına ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, çalınan malzemeleri ele geçirdi, 3 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
