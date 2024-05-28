Malatya'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

Malatya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "77'den 7'ye Gelenekten, Geleceğe Çocuk Oyunları" şenliği gerçekleştirildi.

Vali Ersin Yazıcı, Yeşiltepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinlikte, programın düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğretmenleri, yöneticileri, katkı sağlayan diğer kurumlara ve katılım sağlayan çocuklara teşekkür etti.

Türk kültürüne ait geleneksel oyunlar, sporlar ve etkinliklerle dünyaya örnek olmaya devam edeceklerini belirten Yazıcı, "Yarışma cesaretini gösteren sevgili çocukları ve ailelerini özellikle tebrik ediyorum. Sevgili çocuklar, okulların kapanmasına az bir süre kalmasıyla birlikte sizlere şimdiden iyi tatiller diliyor ve kitap okumayı unutmayın diyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır da etkinliklerle geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Bakır, şunları kaydetti:

"Geleneksel çocuk oyunlarımızın eski heyecan ve coşkusuyla yeniden hayata geçirilmesi, gelecek kuşakların bu kadim oyunları öğrenip oynaması, okul bahçelerimizin, sokaklarımızın bu sevince tanıklık etmesi amacıyla Bakanlığımızın talimatlarıyla Müdürlüğümüz uhdesinde faaliyet gösteren ilk ve ortaokullarımızda şubat ayı itibarıyla başlatmış olduğumuz proje nihayet meyvelerini verdi. Bugün burada dört aylık bir çalışmanın final müsabakalarını müşahade edeceğiz. Bütün çocuklarımızı kutluyor, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Etkinlikler kapsamında çocuklar çeşitli oyunlar, yarışmalar ve gösteriler sergiledi.