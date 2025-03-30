Malatya'da Depremzedelere Özel Ramazan Panayırı Korteji

Malatya'da "Ramazan Panayırı Korteji" düzenlendi

Malatya'da depremzedeler için bayram sevinci

MALATYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nda depremzedelere moral vermek amacıyla "Ramazan Panayırı Bayram Korteji" düzenledi. Malatya'da başlayan etkinlik, bayram boyunca diğer deprem bölgelerinde de devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden Malatya'da bayram coşkusunu yaşatmak için "Ramazan Panayırı Bayram Korteji" düzenledi. MalatyaPark AVM önünden başlayan kortej, bando takımları ve maskotların eşliğinde hareket ederek araçlarla Konteyner Kente ulaştı.

Depremzede vatandaşlarla bayramlaşan bakanlık yetkilileri, özellikle çocuklar için özel etkinlikler düzenledi. Bayram sevincini doyasıya yaşamaları için şeker ve hediyeler dağıtılan çocuklar, maskotların gösterileriyle neşeli anlar yaşadı. Nasrettin Hoca kostümlü maskot, miniklerle yakından ilgilenerek onları eğlendirdi.

Bakanlık tarafından düzenlenen Ramazan Panayırı Bayram Korteji, yalnızca Malatya ile sınırlı kalmayarak Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde de gerçekleştirilecek. Bayram boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında bando gösterileri, sürpriz etkinlikler ve eğlenceli programlarla afetzedelere moral verilmesi hedefleniyor.