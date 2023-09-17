Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

Melekbaba Gençlik Merkezi'nde spor uzmanı olarak görev yapan ve ailesiyle birlikte hayatını kaybeden Süleyman Bulut ve depremde yaşamını yitiren diğer vatandaşlar, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bağlı Melekbaba Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programla yad edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Mevlid-i Şerif okunarak dua edildi.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar dileyerek, programa katılanlara ve programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlik merkezi müdürleri, mahalle muhtarları, sporcular ve vatandaşların katıldığı program mevlit yemeği ile sona erdi.