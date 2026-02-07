Haberler

Malatya'da deprem sonrası göçün etkileri raporu değerlendirildi

Malatya'da deprem sonrası göçün etkileri raporu değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Valiliği ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen çalıştayda, deprem sonrası şehirdeki ekonomik, turistik ve kültürel iyileşmeler değerlendirildi. Vali Yavuz, pozitif bir gündemle Malatya'nın geleceğini yeniden inşa etmenin önemine dikkat çekti.

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Malatya Kent Konseyi, İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesince hazırlanan "Deprem sonrası göçün Malatya'ya etkileri" konulu çalıştayların raporu değerlendirildi.

Malatya Nikah Sarayı'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Vali Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından şehirdeki işi fiziken bitirdiklerini söyledi.

Malatya'yı ayağa kaldırdıklarını artık yarını nasıl tasarlayacaklarını tartışmaları gerektiğini dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

"750 bin kişi bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehrin ekonomisine, turizmine, kültürüne ve sanatına odaklanmalıyız, odaklanmamız gereken şey bu. Pastayı büyütmeliyiz. İyileşmenin bir başka yolu insanları pozitif gündemle meşgul etmektir, negatif gündemle değil. İyileşiyoruz, iyileşeceğiz, neyle iyileşeceğiz? Pozitif gündemle, yani geleceğe dair umutla. Çünkü Malatya'daki imar, inşa faaliyetleri iddia ile söylüyorum, deprem bölgesinde açık ara öndeyiz. Dolayısıyla şehri normalleştireceğiz. Normalleştireceğiz bu şehri ve tekrar diyeceğiz ki 'hadi bakalım hep beraber yeni bir yolculuğa çıkıyoruz.' O yüzden dünde yaşamayı bırakacağız. Dünde yaşanmaz. Bugün ve yarın var artık bizim için. Sürekli her şeyi olumsuz gören, hiçbir olumlu gelişmeyi görme konusunda istekli olmayan gruplar bu şehre hizmet edemez, bu şehirdeki insanların moral, motivasyonunu yükseltemez."

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de şehri ihya ederken sadece binalar yükseltmediklerini aynı zamanda birlikte yaşama kültürünü, toplumsal bağları ve şehirle kurulan aidiyet ilişkisini yeniden inşa ettiklerini ifade etti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, deprem sonrası toparlanmanın çok net görüldüğünü, akademik olarak da daha tercih edilen bir üniversite olduklarını dile getirdi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ise 750 kişinin katılımıyla hazırlanan çalıştayın raporlarına devam ederek kente katkı vereceklerini kaydetti.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Hasan Batar da çalıştaya ilişkin rapora yansıyan rakamlar hakkında bilgi verdi, deprem sonrası Malatya'dan göç alan illere ve nedenlerine ilişkin bilgiler paylaştı, şehrin tersine göçteki avantajlarından birinin kayısı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam

Emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı: O para nereden geldi sorgulamalısınız

Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi

Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ'da 6 köy karantinaya alındı

Bu kez şap değil! Bir işletmede çıktı, 6 köy karantinaya alındı
Para ödemeden ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı

Bedavaya ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı

Belediye başkanından tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

Aylar sonra bakın nerede görüntülendi! İşte son hali
Elazığ'da 6 köy karantinaya alındı

Bu kez şap değil! Bir işletmede çıktı, 6 köy karantinaya alındı
Sahte kadın profili hayatını kararttı: Açlıkla karşı karşıyayım

Sahte kadın profili hayatını kararttı: Açlıkla karşı karşıyayım
Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL

Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL