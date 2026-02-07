Malatya'da deprem sonrası göçün etkileri raporu değerlendirildi

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Malatya Kent Konseyi, İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesince hazırlanan "Deprem sonrası göçün Malatya'ya etkileri" konulu çalıştayların raporu değerlendirildi.

Malatya Nikah Sarayı'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Vali Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından şehirdeki işi fiziken bitirdiklerini söyledi.

Malatya'yı ayağa kaldırdıklarını artık yarını nasıl tasarlayacaklarını tartışmaları gerektiğini dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

"750 bin kişi bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehrin ekonomisine, turizmine, kültürüne ve sanatına odaklanmalıyız, odaklanmamız gereken şey bu. Pastayı büyütmeliyiz. İyileşmenin bir başka yolu insanları pozitif gündemle meşgul etmektir, negatif gündemle değil. İyileşiyoruz, iyileşeceğiz, neyle iyileşeceğiz? Pozitif gündemle, yani geleceğe dair umutla. Çünkü Malatya'daki imar, inşa faaliyetleri iddia ile söylüyorum, deprem bölgesinde açık ara öndeyiz. Dolayısıyla şehri normalleştireceğiz. Normalleştireceğiz bu şehri ve tekrar diyeceğiz ki 'hadi bakalım hep beraber yeni bir yolculuğa çıkıyoruz.' O yüzden dünde yaşamayı bırakacağız. Dünde yaşanmaz. Bugün ve yarın var artık bizim için. Sürekli her şeyi olumsuz gören, hiçbir olumlu gelişmeyi görme konusunda istekli olmayan gruplar bu şehre hizmet edemez, bu şehirdeki insanların moral, motivasyonunu yükseltemez."

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de şehri ihya ederken sadece binalar yükseltmediklerini aynı zamanda birlikte yaşama kültürünü, toplumsal bağları ve şehirle kurulan aidiyet ilişkisini yeniden inşa ettiklerini ifade etti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, deprem sonrası toparlanmanın çok net görüldüğünü, akademik olarak da daha tercih edilen bir üniversite olduklarını dile getirdi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ise 750 kişinin katılımıyla hazırlanan çalıştayın raporlarına devam ederek kente katkı vereceklerini kaydetti.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Hasan Batar da çalıştaya ilişkin rapora yansıyan rakamlar hakkında bilgi verdi, deprem sonrası Malatya'dan göç alan illere ve nedenlerine ilişkin bilgiler paylaştı, şehrin tersine göçteki avantajlarından birinin kayısı olduğunu ifade etti.