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Malatya'da Çiftçilere 101 Bin Fideli Destek

Malatya'da Çiftçilere 101 Bin Fideli Destek
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Malatya'nın Kale ilçesinde, 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında 46 çiftçiye toplam 101 bin 472 sebze fideleri dağıtıldı. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destekleniyor.

Malatya'nın Kale ilçesinde, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 46 çiftçiye 101 bin 472 sebze fidesi dağıtıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 46 çiftçiye, 48 bin 360 domates, 40 bin 560 biber, 4 bin 992 patlıcan ve 7 bin 560 salatalık olmak üzere, yüzde 70 hibe destekli 101 bin 472 fide desteği verildi.

Kale Kaymakamı Onur İnce, çiftçilere hayırlı ve bereketli bir üretim sezonu diledi.

Programa, Kale İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Abdullah Akgün ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel
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