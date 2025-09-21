Malatya'da Avrupa Hareketlilik Haftası Bisiklet Turu Düzenlendi

Malatya'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında bisiklet turu yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Başharık Mahahallesi'nden bisiklet turu ile başlayan program 100. Yıl Parkı'nda sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, katılımcılara teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerin önemli olduğunu aktaran Er, şunları kaydetti:

"Bu tür etkinliklerin, şehrimizin sosyal yaşamına ve çevresel farkındalığına büyük katkı sunduğuna inanıyorum. Malatya'yı yeniden inşa ediyoruz. İnşallah yılsonuna kadar konutlarımızın ve işyerlerimizin büyük bir kısmı tamamlanmış olacak. Şehrimizi daha fazla nasıl yaşanabilir, insanlarımız nasıl daha fazla mutlu olabilir bununla ilgili çalışmalar gerçekleştireceğiz önümüzdeki süreçte. İnsanlarımızın daha rahat ve ferah bir şekilde yaşamalarını sağlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bir taraftan şehrimizi ayağa kaldırırken bir taraftan da yollarımızı da yaya yürüyüş alanları ile bisiklet yollarını da yaparak vatandaşlarımızın hizmetine hızlı bir şekilde sunacağız."

Program 100. Yıl Parkı'ndaki çeşitli etkinliklerle devam etti.