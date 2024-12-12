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MAKÜ'den Süt Verimini Artıran Bitkisel Krem Geliştirildi

MAKÜ'den Süt Verimini Artıran Bitkisel Krem Geliştirildi
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, süt hayvanlarında görülen uçuk yaralarını iyileştiren bitkisel bir krem geliştirdi. 'Nonherpes' adı verilen krem, süt kalitesini etkilemeden yaraların tedavisinde etkili olacak.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesince (MAKÜ) koyun, keçi ve sığırların memelerinde çıkan ve süt verimini etkileyen uçuk yaralarını iyileştiren bitkisel krem geliştirildi.

Hayvancılıkta ihtisaslaşan üniversitelerden MAKÜ'de çalışma yürüten akademisyenlerden Prof. Dr. Mehmet Kale, "herpes" virüsünün neden olduğu "uçuk" olarak bilinen ve süt hayvanlarının genelde memelerinde sıklıkla görülen lezyonları (yara) tedavi edici bitkisel krem geliştirmeyi başardı.

Bitkisel ve doğal olmasından dolayı hayvanın et ve süt kalitesini etkilemeyen krem, temizlenen yara üzerine eldivenle günde 2 kez uygulandığında ortalama 10 günde yaraların iyileşmesine yardımcı oluyor.

Türk Patent ve Marka Kurumuna patent başvurusu olumlu sonuçlanan krem için Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat alınma aşamasına gelindi. Yeni yılın ilk aylarında Ankara'daki bir firma tarafından seri üretimi yapılacak krem, veteriner klinikleri ile ecza depolarının raflarında yerini alacak.

"Hayvanın daha verimli süt vermesini sağlıyoruz"

Aynı zamanda Veteriner Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Kale, AA muhabirine, kremin MAKÜ-BAKA TEKNOKENT'teki Veteriner Analiz Teşhis Laboratuvarı'nda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle geliştirdiklerini söyledi.

Hayvanın vücudunda gizli kalan "herpes" virüsünün özellikle memede siğilden farklı olarak lezyonlar oluşturduğunu belirten Kale, "Bu yaralar süt sağım makinalarıyla diğer hayvanlara da bulaşabiliyor." dedi.

Kale, uçuk yarasının sağımı güçleştirdiği gibi hayvanın genital sistemine kadar yayılabildiğine işaret ederek, "Özellikle bağışıklığı düşen süt sığırlarının memelerinde görülen bu yaralar, tedavi edilmeyince derinleşiyor. Buna bağlı olarak meme körelmesine ve süt gelmemesine neden oluyor. Bu kremle yaraların iyileşmesini ve hayvanın daha verimli süt vermesini sağlıyoruz." diye konuştu.

Kremin "Nonherpes" adıyla piyasaya sunulacağını dile getiren Kale, yanma, şişkinlik veya kızarıklık gibi yan etkilerinin olmadığını vurguladı.

Kale, "Araştırmalarımıza göre bu virüse karşı hayvanları tedavi edici bir krem veya ürün bulunmuyor, sadece aşı düzeyinde çalışmalar var, o yüzden hızlıca patent aldı." şeklinde konuştu.

KOSGEB'den 600 bin liralık destek

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar da hayvan hastalıklarını tedavi edici patentlenmiş 3 somut ürünlerinin olduğunu, hastalıkların teşhisiyle ilgili tanı kitleri ile embriyo transferi projesinin de sürdüğünü bildirdi.

Özellikle hayvan hastalıklarıyla mücadele konusunda ülkenin dışa bağımlı olduğuna dikkati çeken Dalgar, "Daha çok antibiyotik tarzı ilaçlar yerine bizim geliştirdiğimiz ürünler daha çok bitkisel temelli. Bundan sonra yeni ürünlerin devamı yavaş yavaş gelecek." ifadelerini kullandı.

KOSGEB Burdur İl Müdürü Davut Tolga Uğur ise ürünün geliştirilmesi için yaklaşık 600 bin liralık destekte bulunduklarının, uygun desteklerle yüksek katma değerli bir ürün elde ettiklerinin altını çizdi.

Öte yandan kremin, üniversitenin yaptığı araştırmalara göre, hayvanlardaki uçuk hastalıklarını tedavi için geliştirilen ilk krem olma özelliğini taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel
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