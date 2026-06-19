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Makedonya'nın Üsküp Tefeyyüz İlkokulu öğrencileri, Lüleburgaz Emrullah Efendi Ortaokulunu ziyaret etti. Ayrıca ilçede ilkokullar arası masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Makedonya'nın Üsküp Tefeyyüz İlkokulu öğrencileri, Lüleburgaz Emrullah Efendi Ortaokulunu ziyaret etti.

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Kardeş Okul Projesi kapsamında Makedonyalı öğrenciler, Emrullah Efendi Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Tefeyyüz İlköğretim Okulu Müdürü Salaydin Zekir ve Emrullah Efendi Ortaokulu Müdürü Özcan Sarıkaya da katıldı.

Masa tenisi turnuvası düzenlendi

Lüleburgaz ilçesinde İlkokullar Arası Masa Tenisi Turnuvası gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Lüleburgaz Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, General Ferhat Akat İlkokulu kızlar ve erkekler kategorilerinde şampiyon oldu.

Turnuvanın ardından düzenlenen törende, dereceye giren takım ve sporculara kupa ile madalyaları verildi.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi
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