Mahmut Tanal: Kanal İstanbul Amerika Projesi, Öncelik GAP'ın Bitirilmesi

Haber : Mehmet OFLAZ - Kamera: Berkin GÜLSOY

(İSTANBUL) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye'nin Kanal İstanbul'a ihtiyacı olmadığını belirterek, "Sınırlarımız içerisinde en güvenlikli olan bölge Karadeniz'dir. Bize o kaskoyu sağlayan Montrö Sözleşmesi'dir. Aslında bu yapılacak olan Kanal İstanbul, Montrö Sözleşmesi'nin bir alternatifidir, bu bir Amerika projesidir. Ülkenin ihtiyacı Kanal İstanbul değil, bu gelirler Kanal İstanbul'a harcanacağına GAP'a harcansın ki Türkiye kalkınsın" ifadesini kullandı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP'nin İstanbul Başakşehir'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Burası önemli bir mekan. Kanal İstanbul'un bu alandan dosdoğru Küçükçekmece'ye gittiği bir alan. Türkiye'ye Kanal İstanbul mu lazım, GAP'ın bitirilmesi mi lazım. Türkiye'de savaş olmadığı halde, tahıl ambarı Ukrayna savaştaydı, Ukrayna'daki buğdayı, mercimeği Türkiye'ye ithal ediyorduk. Burada, olası bir ekonomik krizde, tahıl krizinde bunun ambarı GAP'ın olduğu Anadolu'dur, Şanlıurfa'dır, Diyarbakır'dır, Mardin'dir, Harran'dır, Adıyaman'dır, Gaziantep'tir. Maalesef GAP bitirilmiyor. Önceliğimiz GAP'ın bitirilmesidir. GAP bitirilirse bu ülkede kalkınma olur, ekonomik tahıl olur, mevsimlik tarım işçileri olmaz. Ülkenin kalkınması için GAP'ın bitirilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı. Tanal, şunları kaydetti:

"Kanal İstanbul bir Amerika projesidir"

"Bizim denizde sırada bekleyen gemiler mi var? Gemilerin yüzemediği kanallar mı var? Boğazda gemiler sıraya mı girmiş durumda. Eğer Montrö Sözleşmesi olmazsa Karadeniz'de de savaşlar olur. Sınırlarımız içerisinde en güvenlikli olan bölge Karadeniz'dir. Bize o kaskoyu sağlayan Montrö Sözleşmesi'dir. Aslında bu yapılacak olan Kanal İstanbul, Montrö Sözleşmesi'nin bir alternatifidir, bu bir Amerika projesidir. Ülkenin ihtiyacı Kanal İstanbul değil, bu gelirler Kanal İstanbul'a harcanacağına GAP'a harcansın ki Türkiye kalkınsın."