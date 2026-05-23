Arıkan: Sistem sıkıntılı, seçim çok uzak değil

(ADANA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına ilişkin, "Siyasetin sıkıştığı yerde yargı; yargının sıkıştığı yerde siyaset konuşuluyorsa mesele kişiler değildir mesele sistemdir. Sistem sıkıntılı" dedi. Seçim tarihine ilişkin ise Arıkan, "Biz her zaman bir baskın seçim bekliyoruz. İktidar veriyi iyi kullanan partilerden biri. Ne zaman ki iktidar ve ortakları yüzde 50'ye yaklaştıkları an seçim bekliyoruz. Parçaları bir araya getirdiğimizde seçim çok uzak değil" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Adana'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de iki önemli kriz yaşandığını belirten Arıkan, "Güven ve ahlak krizi yaşanıyor. Bu iki krizi çözmeden diğer hususları çözmek için işin başına geçmenin anlamı yok. Türkiye'nin büyük bir ülke olabilmesi için güvenin inşa edilmesi gerekiyor. Güvenli bir Türkiye inşa etmenin yolu ahlaktan geçiyor. Ahlak; kendimiz için istediğimizi başkası için de istemektir. Gençlerimizin yüzde 74'ü 'torpilimiz olmadan işe giremeyeceğiz' diyor, yurtdışına gitmek istediklerini söylüyorlar. Bir bürokrat beş maaş almadığı zaman Türkiye'de ahlakın olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Kasten yaralama, cinsel suçlar ve uyuşturucu kullanımında dikkati çekici artış yaşandığını söyleyen Arıkan, "Ahlak mefhumunu çözmediğimiz müddetçe bu rakamlar giderek artacak. Her taraf açıkken sadece savunma sanayisini ayağa kaldırmaya uğraşırsak Türkiye kalkınmış olmaz. Ekonomiyi, adaleti düzeltmez, liyakati hakim kılmazsanız, eğitim ve sağlık sisteminizi düzgün bir şekilde inşa edemezseniz, bir anlam ifade etmez" diye konuştu.

"İSRAİL'İN ESAS HEDEFİ BİZİM TOPRAKLARIMIZ"

İsrail'e ilişkin Arıkan, "Gazze'deki katliam hala devam ediyor. Yüz bine yakın insanı katlettiler ve o tehdit bizim ülkemize gelecek. Bunu görmezden gelemeyiz. İsrail dediğimiz terör devletinin esas hedefi bizim topraklarımız. Kimse zannetmesin ki Gazze'yle bu işgal sınırlı kalacak. Koskoca İsrail donanması Ege'ye geliyor, biz ne yaptık, kınadık. Dünya diplomasisinde kınama ile mesafe alınan bir durum asla olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Arıkan, yaklaşan Kurban Bayramı'nı hatırlatarak, vatandaşın artık kurban kesemediğini söyledi. Besicilerin sayısının da günden güne azaldığını ifade eden Arıkan, "Üreticinin yarınından emin bir şekilde hareket edemediğini görüyoruz. Milli savunmamız, savunma sanayimiz nasıl ki bu ülkenin beka meselesiyse tarım ve hayvancılık da bu ülkenin beka meselesidir. Asgari ücret 28 bin, emekli 20 bin lira alıyor. Kurban ise 40 bin lira. Emekli ikramiyesi ilk verildiği dönemde bir kurban alıyorken şimdi emekli ikramiyesi 4 bin lira, kurban 40 bin lira. On emekli bir araya gelebilirse ancak bir kurban hissesi kesebiliyor. 70 emekli bir araya gelirse ancak bir büyükbaş satın alabiliyor. Ahlak krizi budur, bu ekononomik kriz değildir" değerlendirmesinde bulundu.

"BORÇLAR GÖRMEZDEN GELİNEREK BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANMAZ"

Arıkan, şöyle devam etti:

"Bugün düşük kur, yüksek faiz var. Bu metotla gidildiği takdirde bir kesim kazanır; o da rantiyeciler. İktidar 2023 seçimlerine kadar bu tezin yanlış olduğunu söyledi. 2023'te ne olduysa üç yıldır bu uygulanıyor. Merkez Bankası'nın bankaları fonlaması gibi saçma sapan bir şey olmaz. 2025'in en fazla kar eden kurumları bankalar. Bugün bir ülkede bankalar bu kadar çok para kazanıyorsa burada ekonomik bir hiyerarşiden bahsetmemiz mümkün olmaz. Borçları görmezden gelerek büyüme rakamları açıklamanın bir anlamı yoktur. Hükümet bunu yapıyor. Bu sene faize 65 milyar dolar para ödüyoruz. Bu iktidarın özelleştirmelerden elde ettiği para 63 milyar dolar. 20 yıl boyunca ne kadar fabrika varsa sattık, özelleştirdik. Sattığımız rakam 2026 yılının faiz rakamı kadar. Nas meselesi üzerinden seçimleri kazandık, ahlak krizini çözmediğimiz için faizler yüzde 50'lere, enflasyonda da yüzde 32'lere kadar çıkmış vaziyette."

Saadet Partisi olarak çözüm önerilerinin de hazır olduğunu belirten Arıkan, "Biz Türkiye Kalkınma Planı'mızı hazırladık. İktidara geldiğimizde Türkiye'nin 81 ilinde yapacağımız yatırımlarla GSMH'yı 528 milyar dolar arttıracağız. İki buçuk milyon gencimize istihdam sağlayacağız. Hukuk devletini yeniden hakim kılacağız. Ülkeyi kararnamelerle değil yasalarla yöneteceğiz. Devlet kadrolarını parti bürosu gibi kullanan anlayışı sona erdireceğiz ve Yolsuzlukla Mücadele Bakanlığı kuracağız" dedi.

"AMERİKA'DAN ALMASAYDIK YARI YARIYA AZ ÖDEYECEKTİK"

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Amerika ziyaretini hatırlatan Arıkan, "Son beş ayda Amerika'dan LNG ithalatı yapılmış. 2 milyar 667 milyon dolar bu ithalattan dolayı ödeme yapmışız. Biz bu LNG'yi Amerika'dan değil de Cezayir'den almış olsaydık 1 milyar dolar eksik ödeyecektik yani yarısını. Nijerya'dan alsaydık 1,1 milyar dolar, Katar'dan alsaydık 1,2 milyar dolar eksik ödeyecektik. O 'dostum' cümleleri bedavaya kurulan cümleler değil" dedi.

"BİZ HALKIN İRADESİNDEN YANA BİR DURUŞ ORTAYA KOYUYORUZ"

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına ilişkin de Arıkan şu değerlendirmelerde bulundu:

"Siyasetin sıkıştığı yerde yargı; yargının sıkıştığı yerde siyaset konuşuluyorsa mesele kişiler değildir mesele sistemdir. Sistem sıkıntılı. 2024'teki yerel seçimlerin iptali için dava açıldı. Nereye gidiyoruz biz? Bütün seçimleri, alınan kararları iptal etmenin yolunu açacak riskli bir alana girdik. Bir an önce bu hatadan dönülmesi gerekiyor. Mahkemeler seçimlerin sonucuna müdahale edebilir geçmişte de oldu ama demokratik meşruiyetin kaynağı asla olamaz. Bugün Türkiye'nin önündeki asıl sınav siyasi rekabetin, kuralların herkes için öngörülebilir, istikrarlı ve tartışmasız hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için yeni bir anayasaya ihtiyaç var ama bugünkü düzenekte de yeni bir anayasa yapılma ihtimalini çok mümkün görmüyorum. Oyunun kurallarını güvence altına alan bir düzeni inşa etmek durumunda kalacağız. Bugünkü meseleler bir partinin meselesi değil Türkiye'nin meselesi gibi masaya yatırılıp tartışılması gerekilen bir dönemdeyiz. Bugüne kadar olduğu gibi biz yine halkın iradesinden yana bir duruş ortaya koyuyoruz."

"PARÇALARI BİRLEŞTİRDİĞİMİZDE SEÇİM ÇOK UZAK DEĞİL"

Bir gazetecinin, "Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşür müsünüz?" sorusuna yanıt veren Arıkan, "1998' Türkiye'nin en fazla oy alan partisi olan Refah Partisi kapatıldı. Necmettin Erbakan Hocamız bir cümle kullandı; 'bu alınan karar bizi mutsuz etti, hukuksuz ama bir yargı kararı var. Biz bu yargı kararına uyacağız' dedi. Dün Sayın Özel de açıklamasında Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini söylediler. Ben bu trafiğin hayırlı bir şekilde bitmesini önemsiyorum. Bizim de onunla bir araya gelmemizde bir beis yok" dedi.

"Bu karardan sonra baskın seçim bekliyor musunuz?" sorusuna ise Arıkan, "Biz her zaman bir baskın seçim bekliyoruz. İktidar veriyi iyi kullanan partilerden biri. Ne zaman ki iktidar ve ortakları yüzde 50'ye yaklaştıkları an seçim bekliyoruz. Parçaları bir araya getirdiğimizde seçim çok uzak değil" yanıtın verdi."

Arıkan, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusu üzerine, "Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır tartışmasından çıkıp, 'Türkiye nasıl kazanır' sorusuna varamadığımız müddetçe çözümü yanlış yerde ararız. Bizim önerimiz kimle kazanırız değil, ülke nasıl kazanırdır. 'Biz adayımızı açıkladığımızda 86 milyon oh be diyecek' deyince bazıları 'böyle bir insan var mı' dedi. Tabii ki yok, insan fıtratına aykırı bir durum. Burada verilen mesaj Türkiye nasıl kazanır sorusuna doğru cevap verdiğimiz takdirde seçimin ertesi günü 86 milyon 'oh be' diyecek, 'adil davranır, liyakate önem verir' diyecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA