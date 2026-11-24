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(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Galatasaray tribünlerinde Gazze'ye destek amacıyla açılan pankartlara ilişkin yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün tutumunu desteklediğini belirtti. UEFA'ya çağrıda bulunan Arıkan, "Galatasaray'ın bu haklı duruşunu destekliyoruz. UEFA bu temelsiz şikayete asla itibar etmemelidir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Galatasaray tribünlerinde Gazze'ye destek amacıyla açılan pankartlar ve UEFA'ya yapılan şikayete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Arıkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mazlumun yanında durmak suç değil, insanlık görevidir. Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak siyasi bir tavır değil, evrensel bir vicdan sorumluluğudur. Galatasaray tribünlerinden yükselen sesler, açılan bu pankartlar, dünyanın ortak vicdanıdır. Sporun birleştirici ve insani değerlerini savunan Galatasaray'ın bu haklı duruşunu destekliyoruz. UEFA bu temelsiz şikayete asla itibar etmemelidir. Her yerde, her zaman: Nehirden Denize Özgür Filistin."

Kaynak: ANKA