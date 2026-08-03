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Arıkan: Hedeften yüzde 100 sapan müdürü aynı gün işten çıkarırlar

Arıkan: Hedeften yüzde 100 sapan müdürü aynı gün işten çıkarırlar
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 31,75 olarak açıklanmasının ardından, 2026 yılı için belirlenen yüzde 16'lık hedefe işaret ederek, "Bir iş yerinde hedeften yüzde 100 sapan müdürü aynı gün kapının önüne koyarlar" dedi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 31,75 olarak açıklanmasının ardından, 2026 yılı için belirlenen yüzde 16'lık hedefe işaret ederek, "Bir iş yerinde hedeften yüzde 100 sapan müdürü aynı gün kapının önüne koyarlar" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Arıkan, şunları kaydetti:

"2026 hedef enflasyon: yüzde 16

Gerçekleşen enflasyon: yüzde 32

Sapma oranı: yüzde 100

Hedefler hayal, rakamlar gerçek, faturalar ise milletin cebinde…

Bir iş yerinde hedeften yüzde 100 sapan müdürü aynı gün kapının önüne koyarlar. Ama bizden buna 'başarı hikayesi' olarak inanmamız isteniyor."

Kaynak: ANKA
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