Haberler

ABD'de yargıç, Trump yönetiminin demokrat eyaletlere ayrılan fonların dondurulması kararını durdurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de Federal Yargıç Arun Subramanian, Trump yönetiminin 5 Demokrat eyalet için dondurduğu yaklaşık 10 milyar dolarlık sosyal güvenlik fonlarını 14 günlüğüne serbest bıraktı. Karar, fon dondurma işleminin iptali için açılan davanın ardından geldi.

ABD'de yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin, dolandırıcılık iddiaları üzerine 5 Demokrat eyalete ayrılan, yaklaşık 10 milyar dolarlık fonları dondurması kararını geçici olarak engelledi.

The Hill'in haberine göre, Federal Yargıç Arun Subramanian, ABD yönetiminin, California, Colorado, Minnesota, Illinois ve New York eyaletlerine yönelik fonları dondurmasına ilişkin kararını açıkladı.

Buna göre Subramanian, yönetimin yaklaşık 10 milyar dolarlık fon dondurma kararını 14 günlüğüne durdurdu.

Söz konusu karar, fonların dondurulmasından etkilenen eyaletlerin karara karşı açtığı davanın ardından geldi.

Fonlar

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS) 6 Ocak'ta, dolandırıcılık iddiaları üzerine, Demokrat California, Colorado, Minnesota, Illinois ve New York eyaletlerindeki yaklaşık 10 milyar dolarlık Çocuk Bakımı ve Geliştirme, Muhtaç Aileler için Geçici Yardım, Sosyal Hizmetler Blok Hibesi fonlarını dondurmuştu.

Söz konusu eyaletlerin başsavcıları, Trump yönetiminin bu kararına karşı dava açmış, mahkemeden Trump yönetiminden fon dondurma işlemini durdurması ve fonları serbest bırakması talimatı vermesini talep etmişti.

Dondurulan sosyal güvenlik fonları, bu eyaletlerde çocuklara ve düşük gelirli ailelere yardım amacıyla tasarlanan programlar için federal finansman sağlıyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü

Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti

Formayı verecek mi? Yeni transfer yanına gelip "Ben hazırım" dedi