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Mahkeme, Polat Çiftinin Araçlarının TMSF Tarafından Satışını Durdurdu

Mahkeme, Polat Çiftinin Araçlarının TMSF Tarafından Satışını Durdurdu
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İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçların TMSF tarafından ihale ile satışına yönelik yürütmeyi durdurma kararı verdi. Araçların satışa çıkarılmasının önüne geçildi.

Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından ihale ile satışa sunulmasına ilişkin, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi Heyeti, Polat çiftinin araçlarının TMSF tarafından ihale ile satışa sunulmasına ilişkin yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Heyetin oy birliğiyle verdiği kararın gerekçesinde, araçların satışa sunulması için Polat'ların şirketine kayyum atanmasına ilişkin yapılan itirazların sonucunun açıklanması ve dava konusu işlemle ilgili tüm belgelerin gönderilmesi gerektiği belirtildi.

Mahkeme kararının ardından TMSF, söz konusu araçları ihale listesinden çıkardı.

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Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
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