Mahkeme, eski Almanya Başbakanı Schröder'in ofis talebini reddetti

Almanya'da Berlin İdari Mahkemesi eski Başbakan Gerhard Schröder'in Federal Meclisin kendisine yeniden ofis tahsis etmesi talebini reddetti.

Almanya'da Berlin İdari Mahkemesi eski Başbakan Gerhard Schröder'in Federal Meclisin kendisine yeniden ofis tahsis etmesi talebini reddetti.

Mahkeme kararında Schröder'in eski göreviyle bağlantılı herhangi bir yükümlüğü üstlenmediğini gerekçe göstererek Schröder'in mecliste bir ofis hakkı bulunmadığına hükmetti.

Federal Meclis Bütçe Komisyonu Mayıs 2022'de Schröder'den eski başbakanlara verilen bazı özel hakları geri almıştı.

Buna göre Schröder'in eski göreviyle bağlantılı yükümlülükleri üstlenmediği gerekçesiyle ofisi kapatılmış ve ofis için ayrılan ödeneklerin kesilmesiyle buradaki çalışanların da başka birimlere kaydırılmasına karar vermişti.

Schröder Ağustos'ta 2022'de komisyonun bu kararına karşı Berlin İdari Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Schröder'in Berlin İdari Mahkemesinin kararını temyize götürme hakkı bulunuyor.

Schröder, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakınlığı ve bazı Rus şirketlerinde görev yapması nedeniyle eleştirilmişti.

Almanya'da başbakanlık yapmış siyasetçilere, görev sürelerine bağlı olarak emekli maaşı, bir ofis, çalışanlar, şoför ve koruma tahsis ediliyor.