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Madenlerden Kayak Merkezine: Çin'in Jinzhong Kenti

Madenlerden Kayak Merkezine: Çin'in Jinzhong Kenti
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Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde, terk edilen kömür madenlerinin kayak merkezlerine dönüştürülmesiyle Jinzhong kenti, yıl boyunca 250.000 ziyaretçi ağırlayarak büyük bir ekonomik büyüme sağladı.

TAİYUAN, 9 Şubat (Xinhua) -- "Küçükken büyüklerimden buranın bir maden olduğunu duymuştum. Ama bir kayak merkezine dönüştürüleceğini hiç düşünmemiştim. Biz kayak meraklıları için harika bir yer oldu" diyor Jiang ismindeki turist.

Bahar Bayramı tatili sona erse de Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Jinzhong kentindeki Wujin Dağı Li Ning Uluslararası Kayak Merkezi hala hareketli.

Wujin Dağı'nın tamamında dört kayak merkezi daha var. Jinzhong kentinin Yuci ilçesinde yer alan Wujin (siyah altın) Dağı, ismine uygun olarak bir zamanlar kömür zengini bir maden bölgesiymiş.

Yuci ilçesine bağlı Wujinshan Kasabası Belediye Başkan Yardımcısı Wang Fei, "Wujinshan kasabasında on yıl öncesine kadar yedi kömür madeninin yanı sıra kömür, inşaat malzemeleri ve metalürji alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda işletme vardı. Ancak kaynakların aşırı tüketilmesiyle dağlardaki bitki örtüsü ciddi şekilde zarar gördü ve birçok alan terk edilmiş madenlere dönüştü" dedi.

Kayak merkezine giderken, terk edilmiş maden kuyularının kalıntılarını görmek hala mümkün. Bir zamanların harap düşmüş hasarlı eski maden alanının nasıl buz ve kar dünyasına dönüştüğünü hayal etmek zor.

Wang Fei, Yuci ilçesinin madenleri yerel koşullara göre yönetmek için 100 milyon yuanın üzerinde yatırım yaptığını ve maden atıklarından oluşan dik yamaçların yeşillendirilmesi sorununu çözmek için patentli teknoloji kullandığını belirtti. Bu çerçevede yaklaşık 236.000 metrekare çorak dağın yeşillendirilmesi için çeşitli düzeylerde yeniden bitkilendirme teknikleri benimsenmiş.

Beijing Kış Olimpiyatları'nın başarıyla düzenlenmesiyle ülkedeki buz ve kar sektörünün pazar büyüklüğü genişlemeye devam ediyor.

Yuci ilçesi yetkilisi Zhang Yingjie, eşsiz coğrafi konumu ve yüksek kaliteli kayak pisti kaynaklarıyla ilçenin buz ve kar ekonomisini yeni bir büyüme noktası olarak geliştirdiğini söyledi.

Bu çaba, buz ve kar sporları, kültür, ekipman ve turizme ilişkin tüm endüstriyel zinciri teşvik ederek "soğuk buz ve karı sıcak ekonomiye" dönüştürüyor.

Jinzhong'un kayak merkezleri 2023-2024 kar sezonunda yaklaşık 250.000 ziyaretçiyi ağırladı ve önceki yıla göre yüzde 25 artışla yaklaşık 22 milyon yuan gelir elde ederek hem sosyal hem de ekonomik faydalar açısından paralel büyüme sağladı.

Buna ek olarak Jinzhong, ondan fazla uluslararası açık kayak yarışmasına, halka açık alp disiplini kayak yarışmalarına ve kros kayağı yarışmalarına ev sahipliği yaparak buz ve kar etkinliklerinde öncü rolünü güçlendirdi.

Kent, gençlere eğitim vererek ve halka açık buz ve kar etkinlikleri düzenleyerek buz ve kar sporlarının yaygınlaşmasını ve tanıtımını hızlandırıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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