Madagaskar Ordusu Hükümet Karşıtı Protestolara Destek Verdi

Madagaskar'da orduya bağlı bir grup, yaklaşık bir aydır devam eden hükümet karşıtı Z-Kuşağı (Gen-Z) protestolarına destek verdiğini duyurdu.

Kara Kuvvetleri Personel İdare Merkezi (CAPSAT) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin temel hizmetlerin çöküşüyle karşı karşıya olduğu belirtilerek güvenlik güçlerinin yasa dışı emirleri uygulamayacağı bildirildi.

Açıklamada, "Madagaskar, temel hizmetlerin çöküşle yüz yüze. Güvenlik güçleri, halkın meşru taleplerine silah doğrultmamalıdır. Biz hiçbir durumda halka ateş açılmasını emretmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

CAPSAT, 2009 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Marc Ravalomanana'nın devrilmesiyle sonuçlanan askeri darbe sürecinde de kritik rol oynamıştı.

Ülkenin başkenti Antananarivo ve diğer büyük şehirlerde kitlesel gösterilere dönüşen protestolar, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina hükümetine yönelik tepkilere yol açtı. Uzun süren elektrik ve su kesintileri nedeniyle başlayan gösteriler, ülkede derinleşen ekonomik krizin de etkisiyle kısa sürede kitlesel eylemlere dönüştü.

Protestolarda şu ana kadar 22 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.