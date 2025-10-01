Madagaskar'da Elektrik ve Su Kesintilerine Karşı Protestolar: 22 Ölü

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da uzun süredir devam eden elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan protestolarda 22 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı.

BBC'nin haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM), "Gen-Z" olarak adlandırılan protestolarda 22 kişinin öldüğünü, 100 kişinin yaralandığını bildirdi.

Madagaskar Dışişleri Bakanlığı, verilerin "söylentilere veya yanlış bilgilere dayandığını" iddia ederek, BM'nin rakamlarını reddetti.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın hükümeti görevden almasının ardından da gösterilere devam eden protestocular, güvenlik güçleri tarafından öldürülen protestocular için cumhurbaşkanının özür dilemesini ve sorumluluk almasını istedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Başkanı Volker Türk, güvenlik güçlerinin göstericilere uyguladığı şiddetli baskılardan "şok olduğunu" söyledi.

Türk, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerini gereksiz ve orantısız güç kullanımından vazgeçmeye ve keyfi olarak gözaltına alınan tüm protestocuları derhal serbest bırakmaya çağırıyorum." dedi.

Başta başkent Antananarivo olmak üzere birçok şehirde binlerce kişi, haftalardır devam eden su ve elektrik kesintilerini protesto etmek için sokaklara çıkmış, gösteriler güvenlik güçleriyle çatışmalara dönüşmüştü.

Polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, olaylarda ölü ve yaralılar olduğu bildirilmişti.

Gösterilerde özellikle gençler ön safta yer alırken, hükümete kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yolsuzlukla mücadele çağrısı yapılmıştı.

Protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Cumhurbaşkanı Rajoelina, ülke genelinde günlerdir süren elektrik ve su kesintisi protestolarının ardından Başbakan Christian Ntsay ve tüm kabine üyelerini görevden aldığını açıklamıştı.