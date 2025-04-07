Macron, Gazze Gündemli Zirve İçin Mısır'da

Gazze gündemli üçlü zirve için Mısır'a gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından törenle karşılandı.

Macron, Gazze'deki gelişmelerin ele alınacağı üçlü zirve için dün Mısır'a geldi.

Sisi-Macron görüşmesinde, Gazze'de acilen ateşkesin sağlanması, bölgede sükünetin yeniden tesisi ve Arap ülkelerinin Gazze'nin yeniden inşasına dair planının ele alınması bekleniyor.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, ikili görüşmenin ardından genişletilmiş bir oturum yapılması ve bu oturumda iki ülke arasında bir dizi anlaşma ve mutabakat zaptının imzalanması planlanıyor. Ardından, Sisi ve Macron'un ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Görüşmelerde ayrıca, Gazze'den tahliye edilen Filistinlilerin tedavisine yönelik Kahire ile Paris arasında yeni bir sağlık mutabakatının imzalanması, 10 kurumsal anlaşma ile sağlık, ulaşım, su ve yenilenebilir enerji gibi alanları kapsayan 12 ekonomik anlaşmanın da imzalanması öngörülüyor.

Macron'un ziyaretinin temel gündem maddesi ise Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile düzenlenecek üçlü zirve. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin davetiyle, bugün Mısır'da Gazze'deki gelişmelerin ele alınacağı Ürdün-Mısır-Fransa zirvesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı ve ateşkesi ihlal ederek soykırımı sürdürdüğü bir dönemde gerçekleştiriliyor.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1335 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 297 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 695'a, yaralıların sayısı da 115 bin 338'e yükseldi.