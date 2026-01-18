Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Trump'ın Grönland Kararına Karşı Çıkan Avrupa Ülkelerine Gümrük Vergisi Açıklamasına Tepki

Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ile ilgili kararına karşı çıkan Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulanacağı yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Macron, gümrük vergisi tehditlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti ve Avrupa'nın egemenliğinin korunması için Avrupalı ortaklarıyla işbirliği yapacağını ifade etti.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland kararına karşı çıkan Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulanacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Macron, "Gümrük vergisi tehditleri kabul edilemez" dedi.

Macron, Fransa'nın Avrupa'da ve dünyada ulusların egemenliği ile bağımsızlığına bağlı olduğunu vurgulayarak, bu yaklaşımın ülkesinin dış politikasının temelini oluşturduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler Şartı'na olan bağlılıklarının da bu ilkelere dayandığını belirten Macron, aynı temelde Ukrayna'ya destek verdiklerini ve kalıcı barış için gönüllü bir koalisyon kurduklarını ifade etti.

Fransa'nın Danimarka'nın Grönland'da düzenlediği askeri tatbikata katılma kararını da bu çerçevede aldığını kaydeden Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fransa, Avrupa'da ve diğer yerlerde ulusların egemenliği ve bağımsızlığına bağlıdır. Bu, seçimlerimizi yönlendirir. Birleşmiş Milletler ve Şartı'na olan bağlılığımızın temelini oluşturur. Bu temelde Ukrayna'yı destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz ve bu ilkeleri ve güvenliğimizi savunmak için sağlam ve kalıcı bir barış için gönüllü bir koalisyon kurduk.

Aynı temelde, Danimarka'nın Grönland'da düzenlediği tatbikata katılmaya karar verdik. Bu kararı tam olarak üstleniyoruz, çünkü Kuzey Kutbu'nda ve Avrupa'nın dış sınırlarında güvenlik söz konusu. Ne Ukrayna'da, ne Grönland'da, ne de dünyanın başka herhangi bir yerinde, bu tür durumlarla karşı karşıya kaldığımızda hiçbir sindirme veya tehdit bizi etkilemeyecektir.

Gümrük vergisi tehditleri kabul edilemez ve bu bağlamda yeri yoktur. Bu tehditler doğrulanırsa, Avrupalılar birleşik ve koordineli bir şekilde yanıt verecektir. Avrupa'nın egemenliğinin korunmasını sağlayacağız. Bu ruhla, Avrupalı ortaklarımızla işbirliği yapacağım."

