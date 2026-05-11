Afrika İleriye Zirvesi'nin ilk gününde kıtaya 23 milyar avroluk yatırım vaadi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika İleriye (Africa Forward) Zirvesi'nin ilk gününde başta Kenya olmak üzere Afrika ülkelerine 23 milyar avroluk yatırım taahhüdünde bulunulduğunu, bunun 14 milyar avrosunun Fransız şirketlerinden sağlanacağını bildirdi.

Macron, Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile birlikte Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Afrika İleriye Zirvesi'nin ilk gününün kapanışında konuştu.

Fransız Cumhurbaşkanı bugüne kadarki zirvelerin genellikle "Afrika-Fransa Zirvesi" olarak adlandırıldığını ancak bu zirvenin Afrika İleriye ismini aldığını belirterek, isim değişikliğinin zirvenin öneminin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Daha önceki zirvelerde yöneticilerin öncelendiğini, bu zirvenin kalbine ise gençlerin koyulduğunu kaydeden Macron, övgü ile bahsettiği zirvedeki sıcak karşılamaları için Ruto'ya, zirvenin sponsorlarına ve katılımcı şirketlere teşekkür etti.

Fransa'nın Afrika'ya ilgisi

Macron, daha önce bu kapsamda bir Afrika iş forumunun düzenlenmediğini ancak bu kez yaklaşık 7 bin katılımcıyla 700'den fazla iş toplantısının organize edildiğini dile getirdi.

"Fransa ve Afrika arasındaki ortaklığın sağlam temellerinin bulunduğu" değerlendirmesini yapan Macron, kamuoyunda "Fransa'nın Afrika'dan kaybolduğu ya da kıtaya ilgisinin azaldığı" yönünde iddialar olduğunu ancak bunları reddettiğini belirtti.

Kıtada Fransız şirketlerinin Çin, ABD ve Türkiye'ye kıyasla daha rekabetçi ve iyi durumda olduğunu savunan Macron, Afrika'da enerji, altyapı, eğitim, tarım ve sağlık alanlarında ortak yatırım ve üretim yapmak istediklerini vurguladı.

Kıtaya yönelik yaklaşımlarının değiştiğini söyleyen Macron, "Son on yıldır izlediğimiz strateji, bir uyanış, bir bakış açısı değiştirme, karşılıklı saygı ve ortaklık stratejisidir." ifadelerini kullandı.

Fransız şirketlerinin kıtadaki büyümenin öncüsü olmasını isteyen Macron, zirvenin ilk gününde Afrika kıtası için 23 milyar avroluk yatırım açıklandığını bunun 14 milyar avroluk kısmının Fransız şirketlerinden geleceğini duyurdu.

Macron, "Bugün açıklanan 23 milyar avroluk yatırım ve hayata geçireceğimiz şeylerle birlikte (Afrika'da) yeni bir dönem başlıyor." diye konuştu.

Zirveye geniş katılım

Kenya ve Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen iki günlük zirveye çok sayıda Afrikalı lider, iş dünyası temsilcisi ve teknoloji girişimcisi katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de zirve kapsamında Nairobi'ye geldi.

Zirveye katılan liderlerin arasında Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Oligui Nguema, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara yer aldı.

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ve Morityus Başbakanı Navin Ramgoolam da zirvede hazır bulundu.