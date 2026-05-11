Haberler

Afrika İleriye Zirvesi'nin ilk gününde kıtaya 23 milyar avroluk yatırım vaadi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika İleriye Zirvesi'nde Kenya dahil toplam 23 milyar avro yatırım sözü verdi. Bu yatırımın 14 milyar avrosunun Fransız şirketlerinden sağlanacağı belirtiliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika İleriye (Africa Forward) Zirvesi'nin ilk gününde başta Kenya olmak üzere Afrika ülkelerine 23 milyar avroluk yatırım taahhüdünde bulunulduğunu, bunun 14 milyar avrosunun Fransız şirketlerinden sağlanacağını bildirdi.

Macron, Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile birlikte Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Afrika İleriye Zirvesi'nin ilk gününün kapanışında konuştu.

Fransız Cumhurbaşkanı bugüne kadarki zirvelerin genellikle "Afrika-Fransa Zirvesi" olarak adlandırıldığını ancak bu zirvenin Afrika İleriye ismini aldığını belirterek, isim değişikliğinin zirvenin öneminin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Daha önceki zirvelerde yöneticilerin öncelendiğini, bu zirvenin kalbine ise gençlerin koyulduğunu kaydeden Macron, övgü ile bahsettiği zirvedeki sıcak karşılamaları için Ruto'ya, zirvenin sponsorlarına ve katılımcı şirketlere teşekkür etti.

Fransa'nın Afrika'ya ilgisi

Macron, daha önce bu kapsamda bir Afrika iş forumunun düzenlenmediğini ancak bu kez yaklaşık 7 bin katılımcıyla 700'den fazla iş toplantısının organize edildiğini dile getirdi.

"Fransa ve Afrika arasındaki ortaklığın sağlam temellerinin bulunduğu" değerlendirmesini yapan Macron, kamuoyunda "Fransa'nın Afrika'dan kaybolduğu ya da kıtaya ilgisinin azaldığı" yönünde iddialar olduğunu ancak bunları reddettiğini belirtti.

Kıtada Fransız şirketlerinin Çin, ABD ve Türkiye'ye kıyasla daha rekabetçi ve iyi durumda olduğunu savunan Macron, Afrika'da enerji, altyapı, eğitim, tarım ve sağlık alanlarında ortak yatırım ve üretim yapmak istediklerini vurguladı.

Kıtaya yönelik yaklaşımlarının değiştiğini söyleyen Macron, "Son on yıldır izlediğimiz strateji, bir uyanış, bir bakış açısı değiştirme, karşılıklı saygı ve ortaklık stratejisidir." ifadelerini kullandı.

Fransız şirketlerinin kıtadaki büyümenin öncüsü olmasını isteyen Macron, zirvenin ilk gününde Afrika kıtası için 23 milyar avroluk yatırım açıklandığını bunun 14 milyar avroluk kısmının Fransız şirketlerinden geleceğini duyurdu.

Macron, "Bugün açıklanan 23 milyar avroluk yatırım ve hayata geçireceğimiz şeylerle birlikte (Afrika'da) yeni bir dönem başlıyor." diye konuştu.

Zirveye geniş katılım

Kenya ve Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen iki günlük zirveye çok sayıda Afrikalı lider, iş dünyası temsilcisi ve teknoloji girişimcisi katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de zirve kapsamında Nairobi'ye geldi.

Zirveye katılan liderlerin arasında Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Oligui Nguema, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara yer aldı.

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ve Morityus Başbakanı Navin Ramgoolam da zirvede hazır bulundu.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı

Burcu Köksal, Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı
İran'dan Trump'a 'Çin' uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma

Hamaney'in sağ kolundan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yamal'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran Filistin bayrağı

Binlerce kişinin önünde Filistin bayrağı açtı
Uzak Şehir’in Fidan’ını gerçek hayatta görenler 'Yok artık' diyor

Kim olduğunu öğrenenler ufak çaplı bir şok geçiriyor
İstanbul'da konuşan usta sanatçı Yusuf İslam’dan yıllar sonra gelen çarpıcı sözler

Şöhretin zirvesindeyken Müslümanlığı seçmişti: Müziğe Bosna'da döndü

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Yamal'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran Filistin bayrağı

Binlerce kişinin önünde Filistin bayrağı açtı
Osimhen'e kötü haber

Osimhen'e büyük şok
Atçılık camiasını üzen haber! Efsane safkan Deniz Efe'nin yarış hayatı sona erdi

Efsaneye en acıklı veda