Macaristan: Drujba Hattı Açılmadan Ukrayna'ya AB Kredisi Yok

Güncelleme:
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Drujba boru hattı üzerinden ham petrol sevkiyatının yeniden başlaması koşuluyla Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya sağlayacağı 90 milyar euroluk askeri kredinin ödenmesini engelleyeceklerini duyurdu. Szijjarto, Ukrayna'nın bu sevkiyatı durdurarak siyasi baskı kurduğunu iddia etti.

BUDAPEŞTE, 21 Şubat (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Drujba boru hattı üzerinden ham petrol sevkiyatı yeniden başlayıncaya kadar Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya sağlayacağı 90 milyar euroluk (106 milyar ABD doları) askeri kredinin ödenmesini engelleyeceklerini açıkladı.

Szijjarto cuma günü sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajında, Ukrayna'nın "fiziksel veya teknik bir engel bulunmamasına rağmen" Macaristan'a petrol sevkiyatını yeniden başlatmama kararı aldığını söyledi. Szijjarto, Kiev'i parlamento seçimleri öncesinde Drujba boru hattını kapatarak Budapeşte üzerinde siyasi baskı kurmaya çalışmakla da suçladı.

" Ukrayna, ham petrol sevkiyatını yeniden başlatıncaya kadar 90 milyar euroluk askeri krediye erişemeyecek" ifadelerini kullanan Szijjarto, boru hattı kapalı kaldığı sürece Macaristan'ın Ukrayna lehine alınacak AB kararlarını engellemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Szijjarto petrol sevkiyatının askıya alınmasının AB-Ukrayna Ortaklık Anlaşması'nın ihlali anlamına geldiğini de söyledi.

Ukrayna üzerinden Rus ham petrol akışının durması, Budapeşte ile Kiev arasında gerilimi artırırken, Macaristan Ukrayna'ya yönelik dizel ihracatını durdurdu. Macaristan yurtiçi ve bölgesel arz güvenliğini sağlamak amacıyla da stratejik rezervlerindeki ham petrolü kullanmaya başladı.

Kaynak: Xinhua
